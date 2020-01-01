ميدو: هذا الموسم هو الأسوأ في تاريخ التحكيم المصري وهناك مجاملات للأهلي والزمالك

ميدو يرى أن لجنة الحكام تفسد عمل اتحاد الكرة

أكد أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك وسموحة السكندري، عدم صحة ضربة الجزاء التي تحصل عليها الفارس الأبيض أمام الإسماعيلي، واصفًا الموسم الجاري بالأسوأ في تاريخ التحكيم المصري.

الأبيض حقق الفوز أمس الأحد، أمام الدراويش بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء احتساب ضربتي جزاء للفريقين، سجل منها كل منهما هدفًا، لكنهما أثارا جدلًا واسعًا.

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وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للحق ضربة جزاء مصطفى محمد ليس لها أي علاقة بضربة جزاء، وهذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري .. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة حاسمة لنتائج المباريات، قياسي قياسًا بالسابق .. أتوقع قرار من اللجنة المنوطة باتحاد الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".

وأضاف: "اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الآن، والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلوها في الفترة السابقة .. يجب أن يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورًا بداية من الدور الثاني".

ميدو تابع: "يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام .. الحكام تتعامل بتعالٍ شديد جدًا مع اللاعبين ومع المدربين ويتحدثوا مع الجميع بأسلوب غير لائق، وهذا يجب أن يتغير على الفور".

واختتم: "الحكم الذي يخطئ أمام الزمالك والأهلي لا يحكم لهم مرة أخرى لسنوات!!، وهذا يجب أن يتغير، لأن مباريات الزمالك والأهلي هي التي تلمع الحكام وتضمن لهم التواجد في القائمة الدولية!!، الخوف من مسؤولي الزمالك والأهلي وإحساسهم بعدم وجود حماية كافية يدفعهم لمجاملة الناديين!!".

يذكر أن اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أكدت أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من مباريات الدور الثاني بالموسم الجاري.