الزمالك: طلبنا مواجهة الترجي باستاد القاهرة وتأجيل قمة الدوري منطقي

الأهلي كذلك يريد خوض مواجهة صن داونز على استاد القاهرة باليوم نفسه، والأمر في يد الأمن

لحق نادي الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي وطلب مواجهة الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي، لنصبح على موعد مع أزمة منتظرة.

الفارس الأبيض يلاقي باب سويقة في 29 من الشهر الجاري، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي الدور نفسه وباليوم ذاته يستضيف المارد الأحمر فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وأعلن الأهلي أول أمس السبت، طلبه رسميًا، خوض مواجهة بطل جنوب إفريقيا على استاد القاهرة بدلًا من استاد السلام.

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وقال أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، في تصريحاته لقناة "الزمالك": "نريد مواجهة الترجي على استاد القاهرة، وطلبنا ذلك بشكل رسمي، وننتظر الموافقات الأمنية".

وأضاف: "نحن تقدمنا بطلبنا بشكل رسمي، لكن في الأخير الجهات الأمنية هي من يحدد ملعب المباراة".

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وبسؤاله عن موقفه ناديه حال قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي بالدوري المحلي، أوضح: "بالتأكيد أمر إيجابي ومنطقي، وسيصب في مصلحة الفريقين، من أجل مواصلة مشوارهما الإفريقي".

وتابع: "نتمنى تأجيل اللقاء، لكننا اعتدنا على مثل هذه الأمور، وعلينا التعامل مع الأمر الواقع، لا نريد أن نكون نحن من يتحجج ويطلب التأجيل، فقد وُضعنا في ظروف أصعب من ذلك من قبل وتعاملنا معها".

اتحاد الكرة كان قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الأحد، أكد خلاله أن قمة الدوري ستقام في موعدها الطبيعي المحدد مسبقًا في 20 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك بعدها بأربعة أيام في دولة الإمارات، لخوض لقاء كأس السوبر المحلي.