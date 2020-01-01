مستقبله مع الزمالك، العروض ومرتضى منصور .. تصريحات مثيرة من أوناجم

اللاعب المغربي ارتبط بالرحيل عن النادي هذا الصيف

ظهر محمد أوناجم مهاجم الزمالك في بث مباشر على صفحته الرسمية على إنستجرام تحدث خلاله عن عديد المواضيع التي تشغل جمهور الفريق خاصة مستقبله في ظل الحديث عن عروض جدية قادمة أبرزها من الوحدة السعودي.

أوناجم كان قد ارتدى القميص الأبيض قادمًا من الوداد الصيف الماضي، وقد تُوج مع الفريق بألقاب كأس مصر وكأسي السوبر الأفريقي والمصري، وبدأ مؤخرًا يفرض نفسه بقوة على التشكيل الأساسي للمدرب باتريس كارتيرون.

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وبدأ اللاعب حديثه بالتأكيد على ارتياحه التام في الزمالك، مضيفًا "أنا مرتاح تمامًا في الزمالك وعلاقتي مع الجميع قوية وأحترمهم كثيرًا، لذا لا أجد ما يدفعني للرحيل. هناك عروض بالفعل حاليًا لكني لن أرحل".

وأضاف حول مستواه مع الزمالك "لست راضيًا عن أدائي مع الزمالك 100% حتى الآن، الفترة الأخيرة كانت إيجابية لكن لدي الأفضل وهو ما أريد الوصول له مستقبلًا".

النجم المغربي دافع عن رئيس الزمالك مشيرًا إلى أن كل ما يُقال عنه عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ قال "هناك صورة خاطئة بين الناس عن مرتضى منصور، هو أحد أطيب الناس الذين قابلتهم ويُشيد بي دومًا ويُعاملني أنا وأشرف بنشرقي كلاعبين كبار. كل ما يُثار عنه خطأ، وعصبيته التي تظهر أحيانًا مصدرها غيرته على الفريق لأنه رجل لا يحب الخسارة".