بيراميدز يكشف عن مفاجأتين مدويتين في تعاقده مع أحمد فتحي

المدير الرياضي للنادي يتحدث عن اكواليس

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري عن كواليس التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي رفض عرض ناديه لتجديد عقده مفضلًا الرحيل إلى بيراميدز.

وكان الفريق الأحمر قد حاول تجديد عقد مدافعه المخضرم لكن الأخير رفض كل العروض وأعلن في النهاية رحيله بنهاية عقده، ومن ثم جاء الإعلان رسميًا عن انتقاله لبيراميدز.

هاني سعيد تحدث مع قناة أون تايم سبورت عن كواليس التعاقد مع "الجوكر" وقد فجر مفاجأتين مدويتين، الأولى أنه كان قد وقع عقود انضمامه للفريق قبل بدء مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي، والثانية أنهم كانوا مستعدين للتراجع عن تلك الخطوة إن أراد اللاعب ذلك ومواصلة مسيرته مع فريقه.

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إذ قال "تعاقدنا مع أحمد فتحي بعد يناير بفترة، وعبد الله السعيد لم يتدخل في الصفقة أبدًا، الأمور حُسمت خلال الفترة الحرة من عقده مع الأهلي".

وسأل المذيع سيف زاهر ضيفه حول رؤيته لدخول فتحي في مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي رغم توقيعه لبيراميدز، فأجاب دون أن ينفي ذلك الأمر "كل لاعب حر في تصرفاته ومسؤول عن قراره وفقًا لحساباته الخاصة، نحن وقعنا معه وانتهى الأمر وله كامل الحرية ليتحدث عن ذلك بالشكل الذي يُحبه وكذلك في تصرفه مع الأهلي".

"لم نُعلن عن الصفقة رسميًا إلا بعدما أعلن فتحي بنفسه أن علاقته مع الأهلي ستنتهي بنهاية الموسم وأنه لن يجدد عقده، وبالنسبة لنا كنا سنترك أحمد فتحي لو توصل لاتفاق مع الأهلي، فنحن لا نجبر لاعب على اللعب للفريق دون رغبته".

اللاعب المصري المعتزل أوضح في تصريحاته أن شريف إكرامي لم يُوقع عقود انضمامه إلى بيراميدز حتى الآن، كما نفى وجود أي تفكير في ضم حسام عاشور وصالح جمعة، لكن مع الإشارة إلى أن أحمد الشيخ أحد اللاعبين المعروضين على النادي.