بلان: أستمتع بالعمل مع الريان أكثر من باريس سان جيرمان

المدرب الفرنسي يُطلق تصريحات مثيرة

أكد لوران بلان المدير الفني لفريق الريان القطري سعادته بمنصبه الجديد، مشيرًا خلال تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية أنه يستمتع بتلك التجربة أكثر من فترة عمله مع باريس سان جيرمان.

بلان كان قد تولى تدريب العملاق الفرنسي خلال الفترة بين يونيو 2013 ويونيو 2016، ولم يُشرف على تدريب أي فريق بعدها سوى حين استعان به الريان في ديسمبر 2020 ليخلف المدرب فابيو سيزار مونتيزين.

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المدرب، الذي سبق وأن تولى تدريب منتخب فرنسا، خاض 11 مباراة مع الريان فاز في 7 منهم وخسر 4، وقد تحدث للصحيفة الفرنسية قائلًا عن تلك التجربة "أستمتع بالعمل، وبالعودة للتدريب وقيادة الحصص التدريبية، أستمتع هنا أكثر مما فعلت مع باريس سان جيرمان".

أضاف موضحًا "أعمل هنا أكثر على الملعب، بينما في باريس كان مساعدي جان لويس (جاسيه) هو من يقوم بالجزء الأكبر من هذا العمل. هنا نتشارك جميعًا العمل".

"اللاعبون لديهم رغبة حقيقية في التعلم، هناك أخطاء أحيانًا، لكن لا نستطيع توجيه اللوم للاعبين. لدي بعض اللاعبين هنا نصف محترفين، إذ هم بجانب كرة القدم يعملون في الشرطة أو الجيش. هناك بعض المواقف المضحكة بالطبع، لكنني أعيش تجربة غير مسبوقة سواء على الصعيد الشخصي أو العملي".

يُشار إلى أن الريان يستعد للسفر إلى الهند لخوض غمار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بجانب برسبوليس الإيراني وجوا الهندي وفريق ثالث لم يُحدد بعد.