بدايات ريجيكامب مصدر تفاؤل للأهلي أمام الرائد

الأهلي أعلن مؤخرًا تعاقده مع المدرب الروماني

أعلن الأهلي السعودي مؤخرًا تعاقده مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للمقال فلادان ميلويفيتش، ومن المقرر أن يصل جدة الأسبوع الجاري لبدء مهمته بمواجهة الرائد في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

المدرب الروماني الذي سبق أن تولى تدريب الهلال منذ مايو 2014 حتى فبراير 2015 بدأ مسيرته التدريبية عام 2009 مع فريق سناجوف الناشط في دوري الدرجة الثانية الروماني، وقد عمل بعده مع عديد الأندية في رومانيا والسعودية والإمارات.

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الأهلي خسر مبارياته الخمسة الأخيرة في الدوري السعودي، ويأمل في تجاوز تلك الكبوة خلال مواجهة الرائد يوم الخميس القادم، لمحاولة العودة إلى المربع الذهبي في جدول الترتيب.

ورغم الظروف الصعبة جدًا المحيطة بالفريق الأهلاوي إلا أن بدايات ريجيكامب مع أنديته تُعطيه جرعة كبيرة من التفاؤل، حيث منذ تجربته مع جلوريا بيستريتا عام 2010 وهي الثالثة في مسيرته التدريبية، لم يخسر سوى مرة واحدة في ظهوره الأول وتعادل مرتين وفاز في 8.

وقد نجح ريجيكامب بالفوز في مباراته الأولى مع أنديته الثلاثة الأخيرة، وكان قد افتتح سجله مع الهلال موسم 2014-2015 بالفوز على العروبة في الدوري السعودي 4-1.

يُشار إلى أن صاحب الـ45 عامًا قاد الهلال في 24 مباراة في مختلف البطولات فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات، وقد خسر معه نهائي دوري أبطال آسيا 2014 ونهائي كأس ولي العهد السعودي أمام الأهلي عام 2015.