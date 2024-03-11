الرياض لن يترك حق لاعبه .. تحرك جدي لـ"معاقبة" نجم الهلال!

الرياض يتحرك ضد نجم الهلال..

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قرر مجلس إدارة نادي الرياض السعودي، "التصعيد" ضد مالكوم دي أوليفيرا، نجم عملاق العاصمة الهلال؛ على خلفية الديربي الذي جمع بين الفريقين، يوم الجمعة الماضي.

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الهلال فاز (3-1) على الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت تصرفًا غريبًا من مالكوم.

مالكوم ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بـ"رش" المياه على أحد لاعبي الرياض؛ حيث زعم البعض أن نجم الزعيم "بصق" على منافسه، بينما أكد المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني، على أن المياه كانت من زجاجة في يد اللاعب وليس من فمه.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، تقدم نادي الرياض، بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 سنة.

الصحيفة كشفت عن أن فريق العاصمة، اتهم مالكوم دي أوليفيرا، بارتكاب سلوك "غير رياضي"، خلال المباراة الدورية الماضية، التي جمعت بين الناديين.

جدير بالذكر أنه في حالات "البصق"؛ يصل إيقاف اللاعبين - وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق - إلى 6 مباريات كاملة، بينما في السلوك "غير الرياضي"، قد لا تتخطى عقوبة اللاعب، المباراة الواحدة.

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