الرياضة السعودية تعلن موقفها من استضافة السوبرين الإسباني والإيطالي

وزارة الرياضة السعودي تكشف عن موقفها من تنظيم كأس العالم 2030

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، موقف المملكة العربية السعودية من استضافة بطولتي السوبر الإسباني والإيطالي خلال الموسم الجديد 2021-2022.

وزير الرياضة قال خلال تصريحات بالمؤتمر الدوري للتواصل الحكومي: "استمرار استضافة المملكة لبطولة السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي".

وتابع: "المملكة ستستضيف أيضًا بطولات في ألعاب أخرى، مثل السوبر جلوب لكرة اليد وجولة العالم لكرة السلة 3×3، وسباق فورمولا إي 2022 ورالي داكار 2022".

وأردف: "وزارة الرياضة السعودية ستعلن في وقت قريب عن إطلاق مشروع تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية، وتحديث تراخيص الصالات والمراكز الرياضية".

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الأمير عبد العزيز واصل: "الكفاءة المالية سيتم الكشف عنها يوم الخميس القادم بشكل كامل، ولا يوجد أي استثناءات لأي نادٍ بشأن تلك الشهادة".

وعن موقف السعودية من المنافسة على استضافة كأس العالم 2030، قال الأمير عبد العزيز: "تركيزنا حاليًا هو استضافة كأس أمم آسيا 2027، وبعدها سنقرر موقفنا".

وتحول وزير الرياضة للحديث عن الملاعب السعودية الجاهزة لاستضافة المباريات الرسمية، حيث قال: "ملعبي الجوهرة المشعة وعبد الله الفيصل أصبحا جاهزين لاستضافة مباريات الموسم الجديد، وسيتم تحويل ملاعب أندية الشباب والفتح والاتفاق إلى استادات في عام 2022".

واختتم الأمير عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "سيتم تطوير 9 أندية لاستضافة مباريات الموسم الجديد، وهم الهلال والأهلي والنصر والقادسية والباطن وضمك والرائد والتعاون".