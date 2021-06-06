فيديو | مورايس يودع جماهير الهلال برسالة مثيرة للجدل

ماذا قال مورايس لجماهير الهلال؟

حرص المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، المدير الفني السابق لفريق نادي الهلال، على توديع جماهير الزعيم، وذلك بعدما رحل عن تدريب الفريق الأزرق بشكل رسمي.

وانتهى عقد مورايس مع نادي الهلال، ورحل عن صفوف النادي، حيث تم التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وخلال فيديو متداول بين جماهير الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرسل مورايس برسالة مصورة لجماهير الزعيم من أجل توديعهم.

وقال خلال الفيديو: "هذا الفيديو لجماهير الهلال، أتمنى لكم التوفيق دائمًا، وأريد أيضًا أن أشكركم على الوقت الذي قضيناه معًا، وأتمنى لكم مواصلة تحقيق الألقاب".

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واختتم مورايس الفيديو بجملة مثيرة، حيث قال: "إذا لم تحققوها تواصلوا معي"، في إشارة إلى رغبته في العودة مجددًا إلى الزعيم من أجل تولي مهمة تدريبه.

مورايس استطاع قيادة الهلال لحسم بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك على حساب الشباب والاتحاد المنافسين للزعيم على اللقب.

مورايس مدرب نادي الهلال 🔵👤



- شكراً لكم وأتمنى التوفيق دائما لنادي الهلال 🌟



- وأتمنى أن تحققوا الألقاب بشكل مستمر 🏆



- وأن لم يتم ذلك فقط اتصلوا بي 😂🏆



عبر حساب بيت الهلال



pic.twitter.com/FvNKCFVDWf — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) June 6, 2021

وتولى مورايس مهمة تدريب الهلال، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق ببطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي.