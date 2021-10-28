الرشيد يصدم الهريفي بشأن خلافة حسين عبد الغني بالنصر

الرشيد يحدد موقفه من العمل الإداري بالنصر

رد طلال الرشيد العضو الذهبي لنادي النصر، على ترشيحه من جانب فهد الهريفي لاعب العالمي السابق، من أجل خلافة حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنادي.

عبد الغني أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد واقعة مباراة النصر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي دفع الكثير للمطالبة برحيله من منصبه.

فهد الهريفي كان قد رشح طلال الرشيد لكي يشغل منصب عبد الغني بنادي النصر، خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد على أنه رجل المرحلة المقبلة، مطالبًا إدارة مسلي آل معمر بضرورة الاستعانة به.

طلال الرشيد حرص على التفاعل مع مطالبات جماهير النصر، بقيادة فهد الهريفي، وذلك بالرد على هذا الأمر عبر حسابه على موقع "تويتر" بتغريدة أخرى.

الرشيد قال: "إدارة أخي مسلي إدارة اختارها الداعم أميرنا الغالي خالد بن فهد، وكلنا معها ونثق بعملها، وسنقف معهم في الشدة قبل اللين، طرح اسمي في هذا التوقيت لا يخدم المصلحة العامة".

وتابع: "مع العلم أني سبق وذكرت أن العمل الإداري صفحة وطويت للأبد عندي، أما من طرح هذا الموضوع التعامل المناسب معه هو"، ونشر فيديو مع التغريدة للإعلامي صالح الطريقي.

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الطريقي كان قد تحدث عن الهريفي قائلًا: "أنصح جماهير نادي النصر بالتعامل مع فهد الهريفي على أنه قضاء وقدر، لا يمكن أن تغيره أبدًا".

النصر يمر بحالة غير مستقرة خلال الوقت الحالي، بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد الهلال، ثم الخسارة بالدوري على يد الاتفاق، والابتعاد عن صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.