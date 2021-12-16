الرحيل وشيك؟ اجتماع قمة يحسم مستقبل كوتينيو مع برشلونة

وصلت العلاقة بين برشلونة الإسباني والبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط الفريق إلى طريق مسدود، وأصبح خروج اللاعب من "كامب نو" أمرًا لا مفر منه.

وعقد وكيل أعمال كوتينيو اجتماعًا مع المسؤولين في برشلونة من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف قبل انتهاء العام، وانطلاق سوق الانتقالات في يناير المقبل.

برشلونة يحتاج بشدة إلى خروج كوتينيو، الذي يعد من أصحاب أعلى الرواتب في النادي، وذلك من أجل تحسين حد الرواتب، والامتثال لقوانين اللعب المالي النظيف.

بينما يحتاج كوتينيو إلى تحدٍ جديد، على أمل أن يستعيد أفضل مستوى له خلال الفترة المقبلة، قبل عام من بطولة كأس العالم 2022.

ما هي تفاصيل الاجتماع بين برشلونة ووكيل كوتينيو؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن كيا جورابشيان وكيل أعمال كوتينيو، عقد اجتماعًا قصيرًا مع إدارة برشلونة يوم الجمعة الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لمناقشة وضع كوتينيو بهدوء أكبر.

ما هي الخيارات أمام كوتينيو؟

برشلونة كان يأمل في إدراج كوتينيو في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، لكنهما رفضا ذلك الخيار، لأن لديهما بالفعل لاعبين يشبهون البرازيلي.

كما لم يتم تقديم نيوكاسل يونايتد، كخيار يفضل كوتينيو في الوقت الحالي، رغم القوة الاقتصادية الكبيرة للنادي الإنجليزي.

والآن، وبعد المعلومات التي يمكن للطرفين جمعها خلال الأسبوع حول الفرق المهتمة بضم كوتينيو، سيجلس برشلونة ووكيل أعمال البرازيلي لتحليل إيجابيات وسلبيات كل خيار، بهدف البحث عن الأفضل للطرفين.

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