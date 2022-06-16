الرحلة لم تنته بعد.. ألفيش قريب من فريق بالدوري الإسباني!

ألفيش يبحث عن رحلة جديدة للعب في بطولة كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة الظهير الأيمن داني ألفيش في الاستمرار في مواصلة اللعب داخل ملاعب الليجا.

وكان فريق برشلونة قد أعلن نهاية رحلة نجمه البرازيلي، حيث قد شارك اللاعب الأسطوري مع البلوجرانا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ألفيش قد تم عرضه على أحد أندية الدوري المحلي، حيث لا يود الرحيل عن إسبانيا في الوقت الحالي.

ماذا يريد ألفيش؟

أوضح التقرير أن رغبة داني ألفيش الأولى هي أن يكون جاهزًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويسعى الظهير البرازيلي للانضمام إلى أحد أندية إسبانيا لكي يشارك معهم بعض الدقائق، قبل شهر نوفمبر القادم والتوقف الدولي لأجل المونديال.

وأشار التقرير إلى ترشيح ألفيش إلى فريق ريال مايوركا، وهو النادي الذي ظل في الدوري المحلي للموسم المقبل بصعوبة للغاية.

حيث بدا وأن نجم برشلونة السابق مصمم للغاية على الظهور في كأس العالم، وتوديع الجماهير وكرة القدم من خلال هذا المونديال.

ماذا قدم ألفيش في الموسم الماضي مع برشلونة؟

قدوم ألفيش إلى البلوجرانا كان بسبب افتقاد النادي الكتالوني إلى ظهير أيمن جيد، في ظل انخفاض مستوى سيرجينيو ديست، وغياب سيرجي روبيرتو المستمر.

وشارك النجم البرازيلي في 16 مباراة استطاع من خلالها تسجيل هدف وحيد، فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

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