الرابع على التوالي .. تعادل جديد لأرسنال في البريميرليج أمام بيرنلي

سلسلة تعادلات أرسنال في الدوري الإنجليزي تستمر

سقط أرسنال في فخ التعادل سلبياً، أمام بيرنلي في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، خارج أرضه.

المباراة كانت هادئة من الجانبين، ولم تشهد هجمات خطرة على أي من المرميين إلا في بعض الحالات النادرة.

في الدقيقة 36 من الشوط الأول، أهدر أوباماينج فرصة محققة لإضافة الهدف الأول، عندما وصلت له كرة طويلة داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، ولكنه حاول أن يلعبها من فوق الحارس الذي تصدى لها بسهولة.

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الشوط الثاني، لم يختلف كثيراً عن الأول، وفي الدقيقة 77 أهدر بيرنلي أخطر فرص المباراة عن طريق رودريجيز برأسية ترتطم في القائم ثم تتهادى بعيداً عن خط المرمى وتخرج إلى ركنية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال عند النقطة 31 في المركز العاشر، وبفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز الحادي عشر بنفس العدد من النقاط.