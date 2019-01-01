رئيس الزمالك يُطالب الخطيب بالاستقالة حال لعب الأهلي ضد الجونة

طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك نظيره محمود الخطيب رئيس الأهلي بالاستقالة حال لعب الفريق الأحمر ضد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك نظيره في الأهلي "محمود الخطيب" بالاستقالة حال لعب الفريق الأحمر ضد الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الخميس الماضي أعلن خلاله عدم خوضه لأي مباراة في الدوري المصري قبل لعب لقاء القمة أمام الزمالك، والذي أجله اتحاد كرة القدم المصري لأجل غير مسمى نظرًا للدواعي الأمنية، بعدما كان مقررًا أن يُلعب اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة للبطولة.

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وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته لقناة الحدث اليوم "أقول للخطيب، الأشرف لك الاستقالة إن لعب الأهلي مباراة الجونة يوم الأربعاء، لأنك أكدت أن الفريق لن يلعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك. الرجال لا تتراجع عن تعهداتها".

أضاف "أتحداك يا خطيب أن تخوض مباراة الجونة، أنا أعلم أنك رجل ولا تتراجع عن قراراتك".

ووجه رئيس الزمالك انتقادات لبيان الأهلي وامتعاضه من "الداوعي الأمنية"، إذ قال "إن كان الأهلي لا يلتزم بقرارات الأمن، لماذا إذًا لا يلعب ضد المصري في بورسعيد؟ ولماذا لا يلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية رغم عدم وجود أي خلاف بين الناديين؟".