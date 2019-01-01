أحمد حسن كوكا: الأهلي لم يُفاوضني أبدًا، ورفضت الزمالك وبيراميدز

أحمد حسن كوكا يكشف بعض كواليس مسيرته الكروية خاصة المفاوضات مع الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا ومنتخب مصر عن رفضه اللعب للزمالك وبيراميدز خلال المواسم الأخيرة.

وكان كوكا قد غادر الأهلي عام 2011 للاحتراف في أوروبا وتحديدًا فريق ريو آفي البرتغالي، وقد حل اللاعب ضيفًا على برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد وأكد خلال تصريحاته أن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه كان يرغب باستمراره مع الفريق الأحمر.

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وعن العروض المصرية لضمه، قال كوكا "أحد وكلاء اللاعبين القريبين من الزمالك تحدث معي للاضمام لصفوف الفريق، لكني رفضت الأمر لرغبتي مواصلة رحلة احترافي وكذلك لأن رغبتي حال عدت لمصر هي اللعب للأهلي".

تابع "الأمر ذاته تكرر مع بيراميدز خلال صيف 2018 بعد نهائيات كأس العالم لكني رفضت لنفس الأسباب".