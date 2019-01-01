تدريب خاص على التمريرات العرضية في مران الأهلي

واصل الأهلي بقيادة رينيه فايلر تدريباته يوم أمس، وقد شهد المران فقرة خاصة بالتمريرات العرضية شارك بها عددًا من اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل الأهلي تدريباته يوم أمس في ملعب التتش بمقره في الجزيرة رغم عدم اتضاح الرؤية فيما يخص موعد المباراة القادمة للفريق.

وكان من المفترض أن يلعب الفريق الأحمر ضد الزمالك مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري، لكن اللقاء أجل لأسباب أمنية مما دعا النادي لإصدار بيان يرفض به خوض أي مباراة قبل مواجهة الفريق الأبيض.

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ومن المفترض أن يلعب الأهلي ضد الجونة خارج ملعبه يوم الأربعاء القادم لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري، لكن بيان النادي الأخير يؤكد عدم لعب تلك المباراة.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن مران الأمس شهد تدريبًا خاصًا لمجموعة من اللاعبين على التمريرات العرضية.