دعوة للإضراب في فرنسا بعد إلغاء الدوري

الموسم الحالي انتهى رسمياً

طالب أنطوان كومبواريه، مدرب باريس سان جيرمان السابق، لاعبي الدوري الفرنسي بالإضراب الموسم المقبل في حال عدم تغيير نظام المسابقة.

وتم إنهاء الموسم الجاري في فرنسا وإعلان بي إس جي بطلاً، وتحديد هبوط كلاً من أميان وتولوز، قرارات تسببت بحالة من الجدل.

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وقال كومبواريه مع "ليكيب": "اللاعبون والمدربون يجب أن يدخلوا في إضراب مع بداية الموسم إذا لم يتم إلغاء هبوط أميان وتولوز".

وواصل: "سيكون هناك تصفيات، حتى على مستوى الدوريات غير المحترفة، الأمر مؤلم وسيتسبب في نهاية مشوار بعض اللاعبين وهذا غير عادل".

وأتبع مدرب أميان السابق: "لا أحب الظلم، يجب أن نتحد ضده، نحن لسنا متحدين في الوقت الراهن وهذا يغضبني، خصوصاً في وقت الأزمة".

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وأعلن أميان عن تقدمه بطلب للقضاء من أجل إلغاء القرارات بالنظر لموقفه في جدول المسابقة، إذ كان يحتل الترتيب التاسع عشر بفارق أربع نقاط عن نيمس السابع عشر.

ولم يكن أميان فقط من اعترض على القرارات الصادرة، ولكن شاركه أكثر من نادٍ مثل ليون الذي تضرر من الإنهاء المبكر بغيابه عن المشاركات الأوروبية الموسم القادم.