باريس سان جيرمان يقرر التخلي عن نجومه والعالم يترقب

إلى أي نادٍ ينتقل أولئك النجوم؟

ادّعت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان قد قررت عدم تجديد عقود الرباعي إدينسون كافاني ولايفين كوزاوا وتياجو سيلفا وتوماس مونييه، ليرحلوا جميعًا مجانًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسينتهي تعاقد أولئك النجوم بحلول يوم 30 يونيو المقبل، ولم يقم ليوناردو، المدير الرياضي للبي آس جي بالتفاوض معهم من أجل التجديد، ويبدو أن جميع الأطراف لا تمانع إنهاء رحلتهم مع كتيبة توماس توخيل.

كافاني هو محل اهتمام أتلتيكو مدريد وكذلك مانشستر يونايتد، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه أيضًا بالعودة إلى قارة أمريكا اللاتينية مجددًا من بوابة بوكا جونيورز.

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كوزاوا بدوه أحد المطلوبين في يوفنتوس، وقد كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى البيانكونيري في الشتاء لولا تعرقل مفاوضات الناديين بشأن مبادلته بدي تشيليو، ويقف آرسنال أيضًا مهتمًا بالظفر بالدولي الفرنسي.

بالنسبة لتياجو سيلفا، فإنه الوحيد الذي يتمنى البقاء داخل جنبات ملعب حديقة الأمراء لمدة عام آخر مع وصوله لعامه السادس والثلاثين، بينما من الصعب حدوث ذلك، ليكون الخيار الأقرب هو عودته للبرازيل واللعب في فلومينزي قبل الاعتزال.

أخيرًا، تقول الصحف الألمانية أن بوروسيا دورتموند أنهى الاتفاق مع توماس مونييه، فيما تحدثت الصحف الإنجليزية عن اتصال بين جوزيه مورينيو واللاعب البلجيكي لإقناعه بارتداء قميص توتنهام الموسم المقبل.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد توِّج بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم بعد إلغائه بسبب فيروس كورونا، ولا تزال الإدارة تحلم باستكمال دوري أبطال أوروبا حتى ولو خارج فرنسا في شهر أغسطس المقبل.

