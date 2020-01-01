فيلانويفا يُحدد موعد رحيله عن الدوري السعودي

اللاعب غادر قلعة العميد في يناير الماضي

كشف كارلوس فيلانويفا لاعب الفيحاء المنضم له من الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي أنه يهدف للرحيل عن الدوري السعودي والعودة إلى بلاده تشيلي بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب التشيلي كان قد أنهى رحلته مع العميد وانتقل خلال ميركاتو يناير إلى الفيحاء، وقد خاض هذا الموسم مع الفريق الجداوي 12 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2019-2020 لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

المزيد من الفرق

هل حان وقت اتخاذ القرار الصعب في دوري أبطال آسيا؟

صانع الألعاب صاحب الـ34 عامًا أجرى حوارًا مع النسخة التشيلية من صحيفة آس قال فيها "قرأت الأخبار حول اهتمام كولو كولو بالتعاقد معي وسعدت بها جدًا، لقد شعرت بالفخر لأن اللعب في أكبر أندية تشيلي يُعد أمرًا جميلًا، لكن الحقيقة انه لم يكن هناك أي تواصل معي من أي شخص في كولو كولو".

أضاف حول إمكانية العودة إلى تشيلي "عقدي مع الفيحاء يستمر حتى يونيو القادم، تفكيري دومًا كان العودة إلى تشيلي، آمل أن يصلني عرض حقيقي وأن أكون ضمن اهتمامات الفرق الكبيرة في تشيلي".

"إن وصلني عرض جيد سأقوم بدراسته وتحليله جيدًا، خاصة أن العودة إلى تشيلي هي رغبة عائلتي أيضًا، لذا آمل بالحصول على عرض جيد".

وأتم فيلانويفا حديثه بالإشارة لعرض زميله السابق في الاتحاد لويس خيمينيز عليه العودة إلى تشيلي واللعب بجانبه لنادي بالستينو، مشددًا على قوة علاقته به وحديثه الدائم معه.

يُشار إلى أن فيلانويفا انضم للاتحاد عام 2016 رفقة مواطنه المدرب لويس سييرا وقد قدم مستويات رائعة على مدار السنوات الأربعة الماضية وقد توج عام 2016 بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، وتُوج مع الفريق بلقبي كأس ولي العهد عام 2016 وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018.