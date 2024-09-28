"أتمنى اللعب في الدوري السعودي" .. محمد أبو جبل يكشف علاقته بالنصر بعد أزمة الفيفا!

بعد أزمة تراجع النصر عن عقود أبو جبل..

أعرب المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، عن سعادته بالتواجد في المملكة، كاشفًا عن علاقته بجماهير نادي النصر، بعد أزمته الشهيرة مع النادي، والتي وصلت إلى تقديم شكوى رسمية لدى (فيفا).

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ودارت أزمة بين أبو جبل ونادي النصر، وذلك بعدما حصل النادي على توقيع الحارس، عقب تألقه مع المنتخب المصري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، قبل أن تتراجع الإدارة النصراوية عن إتمام الصفقة، بعد تفضيل التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، ما دفع أبو جبل لتقديم شكوى رسمية ضد النادي من أجل الحصول على قيمة العقد، قبل أن يتم إنهاء بالتسوية بين الطرفين.

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وتحدث الحارس المصري، في تصريح عبر فضائية SSC، عن سعادته بالتواجد في السعودية، معربًا عن أمنيته باللعب في دوري روشن، في يوم من الأيام، مضيفًا أنه يشعر بالمودة تجاهه كلما تواجد في المملكة، كما أبدى انبهاره بالتطور الكبير الذي تشهد البلاد.

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وأضاف "أشكر المستشار تركي آل الشيخ، على كم الدعم والتطوير، وأرى حبًا ودعمًا كبيرين من الجمهور السعودي، كما أن ارتباطي بجماهير النصر عاطفي، والأمور طيبة بيني وبينهم، وأتمنى لهم النجاح، وأشكرهم على الدعم".

وجاءت تصريحات أبو جبل، على هامش حضوره مباراة كأس السوبر الإفريقي 2024، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالرياض، بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي، وشهدت تتويج الزمالك باللقب، بعد الفوز على غريمه التاريخي بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.