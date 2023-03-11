انتهت أخيرًا .. النصر يُراضي محمد أبو جبل ويُنهي قضيته

نجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في إنهاء قضية الحارس المصري محمد أبو جبل نهائيًا، وذلك بعد الأزمة التي دارت بين الطرفين مؤخرًا.
وكانت هناك أزمة بين أبو جبل ونادي النصر، بعدما قام الحارس المصري بالتوقيع على عقود انضمامه لصفوف العالمي، قبل تراجع مسؤولي الفريق السعودي. "اقرأ التفاصيل كاملة"
وأعلنت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي النصر أنهى خلاف التعاقد مع محمد أبو جبل بالتراضي، وتم إغلاق القضية المرفوعة من جانب الحارس ضد النادي.
وبذلك يُنهي نادي النصر قضيته مع محمد أبو جبل بشكل نهائي، بعد أن قام الحارس بشكوى النادي للحصول على قيمة العقد الذي وقع عليه مع العالمي.
ويلعب محمد أبو جبل الآن مع نادي البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز، بعد أن انتهى عقده مع ناديه السابق الزمالك.
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