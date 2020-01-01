الجهات المسؤولة تدرس السماح بالحضور الجماهيري في الدوري السعودي

الدوري السعودي سيُستأنف يوم الرابع من أغسطس القادم

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين تدرسان بالتنسيق مع وزارة الصحة حضور الجماهير للمباريات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والمقرر استئنافه في الرابع من أغسطس القادم.

الدوري السعودي كان قد توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد قررت الجهاز المسؤولة عودته في مطلع أغسطس القادم مثلما فعلت عديد دول العالم باستئناف نشاطها الرياضي ومنافساتها الكروية.

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وتُلعب جل المنافسات الكروية في العالم حاليًا دون حضور جماهيري تفاديًا لانتشار فيروس كورونا، لكن الصحيفة السعودية أوضحت أن الجهات المختصة تدرس السماح بالحضور الجماهيري لمباريات الدوري السعودي بنسبة 20% من سعة الملعب المستضيف للمباراة.

وأضافت أنه في حال تم الموافقة على ذلك سيكون دخول الجماهير وفقًا لبروتوكولات محددة تضمن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.