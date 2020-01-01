أخبار النصر اليوم | موعد المباراة الودية الأولى، وتحرك قانوني ضد المسيئين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 11 يوليو 2020 ...

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النصر يبدأ مبارياته الودية يوم الإثنين

حدد نادي النصر موعد مباراته الودية الأولى استعدادًا لعودة الدوري السعودي، إذ سيلعب أمام الدرعية الناشط في دوري الدرجة الثانية على ملعبه يوم الإثنين القادم، فيما سيلعب أمام الشعلة يوم الخميس القادم.

النصر يرصد المسيئين للاعبيه ويتحرك قانونيًا

أفادت صحيفة الرياض السعودية أن مجلس إدارة النصر كلف الإدارة القانونية بالنادي رصد الإساءات التي طالت لاعبي الفريق نور الدين أمرابط وبيتروس والتحرك قانونيًا ضد أصحابها، إذ يعتزم النادي تقديم شكوى رسمية ضد بعض الإعلاميين والمغردين والمضي في هذا الملف بعيدًا.

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الاتحاد السعودي يُحدد موعد نهاية العقود هذا الموسم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت مواعيد انتهاء عقود اللاعبين التي تم تمديدها استئنائيًا حتى نهاية الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأكدت اللجنة أن عقود لاعبي الأندية المشاركة في الدوري السعودي ستنتهي في التاسع من سبتمبر القادم، فيما ستمتد عقود لاعبي الأندية الأربعة التي تأهلت لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الخامس من أكتوبر القادم.

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