رسميًا | الأهلي يرفض لقب "التماسيح"

اعترض الأهلي السعودي رسميًا على وصفه بالتماسيح من جانب صحيفة الرياضية السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم الأهلي باعتراض رسمي لصحيفة الرياضية السعودية على وصفه بالتماسيح خلال عدد يوم السبت من الصحيفة السعودية.

وكانت الصحيفة السعودية وهي الوحيدة المتخصصة في الرياضة قد عنونت مقال يتحدث عن فوز الأهلي على التعاون بـ "التماسيح تلتهم الذئاب".

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ونشرت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر بيانًا من الأهلي يرفض خلاله استخدام هذا اللقب لوصفه ويطلب استخدام التميمة الرسمية الخاصة به وهي الأسد، كما تم استخدام التميمة الرسمية للتعاون وهي الذئب في العنوان.

وجاء في بيان الأهلي "للنادي الأهلي تميمة رسمية ومعتمدة من هيئة الرياضة العامة هي الأسد. لم يتبن الأهلي لقب التماسيح في أي عهد له، وكان اللقب اجتهادًا من أحد الإعلاميين غير الأهلاويين، وقد رفضه جُل أعضاء شرف النادي وقتها".

تابع البيان بصرامة "وصفتم التعاون بلقبه الرسمي وكذلك تصفون كافة الأندية بألقابها الرسمية، لكنكم تجاهلتم لقب الأهلي "الأسد"، فهل من تفسير منطقي لهذا غير أنه يتبع "مزاج" وميول المحرر؟".

"الألقاب الرياضية لا تُمنح اعتباطًا في الصحف الرسمية ولا يُمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع للميول والمزاج، بل هي ضمن العمل الصحفي المهني المحترم الذي يُسمي الكيانات بمسمياتها الرسمية".

وأتم البيان بالتأكيد على قوة العلاقة بين الأهلي والوسائل الإعلامية المختلفة مطالبًا بعدم استخدام لقب التماسيح لوصف النادي مجددًا.