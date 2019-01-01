رئيس لجنة التراخيص يُوضح أسباب حرمان بعض الأندية من الرخصة الآسيوية

أوضحت لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن المعيار المالي لعب الدور الأكبر في حرمان بعض الأندية وأبرزها الاتحاد من الحصول على الرخصة الآ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد السليم رئيس لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين أن المعيار المالي كان السبب خلف حرمان عدد من الأندية من الرخصة الآسيوية.

وكانت لجنة التراخيص قد منحت الرخصة الآسيوية لموسم 2019-2020 لتسعة أندية، فيما حرمت 7 أخرى منها أبرزها الاتحاد.

لجنة التراخيص تحرم الاتحاد من الرخصة الآسيوية

وتُمنح الرخصة الآسيوية سنويًا للأندية بناءً على معايير إلزامية قانونية وإدارية ومالية ورياضية بجانب أخرى خاصة بالبنى التحتية، وهي التي تحدد مشاركة الفرق في البطولات الآسيوية من عدمها حال تأهلت لها عن الموسم الرياضي السابق.

وأوضح السليم لصحيفة الرياضية أن المعيار المالي لعب الدور الأكبر في عجز عدد من الأندية المحترفة في الحصول على تلك الرخصة.

وأكد أن منح الرخص لأندية مرفوع ضدها قضايا مالية يعود إلى نجاحها في توضيح موقفها من خلال مستندات أرسلت للجهات المعنية، سواء الفيفا أو الاتحاد الآسيوي أو لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي.