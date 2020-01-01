اتحاد الكرة يُبلغ أندية الدوري السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعدد وآلية التغييرات الجديدة التي اعتمدت للمراحل الثمانية المتبقية في البطولة هذا الموسم.
الدوري السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب الإجراءات الحكومية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد اتخذت الجهات المسؤولة قرارًا بعودته في الرابع من أغسطس القادم.
وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبناءً على توصيات من نظيره الدولي "فيفا" اعتماد إجراء خمسة تغييرات لكل فريق في المباراة الواحدة، لكنه اشترط أن يحدث ذلك خلال ثلاث مناسبات فقط.
ولن يستطيع أي فريق تجاوز تلك المناسبات الخمسة في أي مباراة سوى تلك التي تصل للأشواط الإضافية، حيث سيُسمح له باستخدام تغييراته الخمسة في 5 مناسبات.
وجاء إبلاغ الاتحاد السعودي لأندية الدوري السعودي بذلك الأمر خلال بيان وزعه عليهم يشمل التعديلات الخاصة بالبطولة بعد استئنافها، وقد وصفه الاتحاد بالتعديل المؤقت، وأشار خلاله إلى أنه في حال إجراء الفريقين الفريقين التغيير في وقت واحد فإن ذلك يُحتسب مناسبة لكل فريق منهما بغض النظر عن الطرف الذي طلب إجراء التغيير.