قرار غريب من الاتحاد السعودي بشأن تمديد عقود اللاعبين

الدوري السعودي انطلق من جديد بالفعل

قررت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية تقديم طلبات جديدة لتمديد عقود لاعبيها حتى نهاية الموسم الجاري بعد نهاية المهلة المحددة سابقًا في 3 أغسطس الماضي.

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان قد توقف في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد عاد من جديد في الرابع من أغسطس الماضي، وكان الاتحاد السعودي قد وضع آلية محددة لتمديد عقود اللاعبين المعارين أو التي انتهت عقودهم في 30 يونيو الماضي.

إذ طلب الاتحاد السعودي موافقة الأطراف جميعًا على تمديد العقود وأمهل الجميع مهلة حتى الثالث من أغسطس الماضي لتقديم طلبات تمديد العقود، وإلا لن يُسمح للاعبين بإكمال الموسم مع فرقهم.

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وفيما وافق جل اللاعبين على تمديد عقودهم، رفض البعض وأبرزهم وليد أزارو مهاجم الاتفاق وعامر شفيع حارس مرمى الفيحاء.

لجنة الاحتراف أبلغت اليوم أندية الدوري السعودي بإمكانية تقديم طلبات تمديد العقود على نظامي "ITMS" و"DTMS" بعد قضاء المهلة السابقة، شريطة إيضاح أسباب التأخر في تقديم الطلب.

وأوضحت اللجنة في التعميم الذي وصل الأندية أن ذلك القرار يأتي تماشيًا مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتجنب أي مخاوف تتعلق بتعطيل اللاعبين عن العمل ومنح الأندية الأولوية لإكمال موسمها باللاعبين أنفسهم متى أمكن ذلك.

وقد أثار هذا القرار دهشة البعض وجدلًا في السوشيال ميديا، وتساءل الإعلامي عدنان جستنيه عن المستفيد من هذا التمديد ولماذا يُتخذ مثل هذا القرار بعد انطلاق الدوري السعودي من جديد؟