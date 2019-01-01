الهلال، النصر والمرشحون للفوز بالدوري السعودي 2019-2020

بعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري السعودي، نبحث معًا عن البطل المحتمل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، وما هي الفرق التي قد تشارك في آسيا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انطلق الدوري السعودي لموسم 2018-2019 وشهدت الجولة الأولى انتصارات لحامل اللقب النصر ووصيفه الهلال والراغب في العودة للمنافسة "الاتحاد" وزميله في تلك المنطقة "الشباب"، فيما تعثر الأهلي بالتعادل مع العدالة.

وأبرمت الأندية السعودية العديد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفي بهدف الاستعداد جيدًا للمنافسة على أهدافها في الموسم الجديد من الدوري السعودي، سواء كان إحراز اللقب أو التأهل لدوري أبطال آسيا أو كأس الاتحاد الآسيوي أو حتى تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

نستعرض في التقرير التالي أبرز المرشحين للفوز باللقب والتأهل لدوري الأبطال ....

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العوامل المحددة لقدرة الفرق المنافسة على لقب الدوري السعودي 2019-2020

هناك عدد من العوامل تحدد الفرق القادرة على المنافسة على لقب البطولة السعودية حتى الرمق الأخير، وأبرزها التالي:

امتلاك شخصية وعقلية البطولة.

امتلاك النجوم أصحاب الجودة العالية والقدرة على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة.

وجود دكة بدلاء قوية اقادرة على تقديم الدعم وقت الغيابات الطويلة والمؤثرة.

تواجد المدرب الخبير القادر على خلق المنظومة الجماعية التكتيكية السليمة وقيادة غرفة الملابس بصورة ممتازة.

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القدرة على حسم المباريات الكبيرة والصعبة، واللقاءات ذات الظروف الصعبة وهذا بفعل شخصية وعقلية الفريق ونجومه أصحاب القدرة على صناعة الفارق.

الحظ أو ما يُطلق عليه البعض التوفيق، وهو عامل مهم جدًا وحاسم في التتويج بأي بطولة ولنا في ليفربول مثلًا قويًا، فقد امتلك كل العوامل السابقة ونافس حتى النهاية لكنه خسر اللقب بتفاصيل صغيرة لو خدمه الحظ بها لتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

بشكل عام، الفريق البطل هو القادر على الاستفادة قدر الإمكان من فتراته الإيجابية في الموسم، والتقليل قدر الإمكان من خسائره في أوقاته السلبية في الموسم، لأنه لم ولن يوجد الفريق القادر على تقديم مستوً قوي وثابت طوال الموسم.

الفرق المرشحة للفوز بالدوري السعودي 2019-2020

بالنظر للعوامل السابقة والفرق التي تمتلكها هذا الموسم، أعتقد أن الهلال والنصر هما المرشحان الأبرز للتنافس على لقب دوري محمد بن سلمان هذا الموسم.

الهلال يمتلك الشخصية والعقلية اللازمة للفوز وحسم المباريات الصعبة والكبيرة، ولديه عدد من النجوم القادرين على صناعة الفارق وعلى رأسهم جوميس وكاريلو والدوسري والمعيوف والبريك والشهراني وجيوفينكو والمخضرم الشلهوب.

أضف لهذا امتلاك الهلال للمدرب رازفان لوتشيسكو صاحب الخبرة والتجربة الممتازة، وهو مدرب فائز وبطل في اليونان، ويمتلك كذلك دكة بدلاء قادرة على تعويض الغيابات خاصة في الشق الهجومي.

النصر في المقابل لا يقل أبدًا عن جاره وعدوه اللدود، لديه كل ما يلزم للحفاظ على لقبه بل ربما يتقدم بخطوة الثقة كونه بطل الدوري السعودي للموسم الماضي.

إذ يمتلك النجوم أمثال حمدالله وجوليانو وأمرابط وجونز وهوساوي وبيتروس وأحمد موسى، وكلهم يقودهم المدرب المخضرم روي فيتوريا وتدعمه دكة بدلاء جيدة للغاية.

باعتقادي أن التنافس بين الفريقين سيتواصل حتى النهاية مثلما حدث الموسم الماضي في الدوري السعودي، وتفاصيل صغيرة جدًا ستحسم اللقب لأحدهما.

الفرق المرشحة للتأهل لدوري أبطال آسيا 2020

بعيدًا عن صراع اللقب بين الهلال والنصر، يبدو أن الأهلي والاتحاد لديهما الفرصة الأكبر في حجز المقعدين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري.