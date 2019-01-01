عبد الله عطيف خارج كلاسيكو الهلال والاتحاد الآسيوي

اللاعب سيء الحظ في آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تأكد غياب عبد الله عطيف لاعب وسط الهلال عن مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء القادم.

وواصل الحظ تخليه عن لاعب الوسط السعودي في البطولة القارية، إذ كان قد غاب عن مباراة إياب ثمن النهائي أمام الأهلي لتعرضه لوعكة صحية، وسيُواصل الغياب للمباراة الثانية على التوالي بعد الإصابة التي لحقت به أمام أبها.

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وكان عطيف قد غار مباراة أبها بعد 11 دقيقة فقط من البداية إثر تعرضه لإصابة في الركبة، وقد شُخصت الحالة فيما بعد بتمدد في الرباط الجانبي للركبة.

ومن المقرر أن يخضع صاحب الـ27 عامًا للمزيد من الفحوصات لأربطة الركبة والغضروف خلال الساعات القادمة للوقوف بدقة على حقيقة الإصابة ومدة العلاج اللازمة، لكن المؤكد هو غيابه عن كلاسيكو الثلاثاء الآسيوي.

وأعلن تويتر الهلال أمس أن الفريق سيؤدي مرانًا مغلقًا مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الاتحاد، بعدما كان قد حقق انتصارًا مقنعًا على أبها في افتتاح دوري محمد بن سلمان السعودي يوم أمس بنتيجة 4-2.