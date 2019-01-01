النصر يستعيد الغنام وينتظر تحديد موقف حمدالله أمام السد

مباراة حاسمة مع السد في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حصل سلطان الغنام على الموافقة الطبية للعودة لتدريبات النصرالجماعية اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا الإثنين القادم.

وكان الغنام قد غادر مباراة ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي لعدم قدرته إكمال اللقاء، وقد شُخصت حالته فيما بعد بارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

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وعلى الجانب الآخر، ينتظر روي فيتوريا المدير الفني للنصر موقف مهاجمه عبد الرزاق الحمدالله الذي غادر كذلك مباراة ضمك المنتهية لصالح العالمي بهدفين دون رد لإصابته بالتواء بسيط في الكاحل.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب المغربي لجلسات علاجية اليوم السبت ستُحدد قدرته على مواجهة بطل قطر من عدمها.

يُذكر أن هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الماضي "حمدالله" افتتح سجل أهدافه في البطولة هذا الموسم بهدف أمام ضمك، فيما كان جوليانو قد سجل الهدف الأول للنصر في المباراة.