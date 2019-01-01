فيتوريا ينتظر فحوصات جوليانو لحسم موقفه أمام الأهلي

مدرب النصر روي فيتوريا ينتظر الفحوصات الطبية لنجم الفريق جوليانو لحسم موقفه من خوض مباراة الأهلي في الدوري السعودي من عدمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خضع جوليانو صانع ألعاب النصر لفحوصات طبية مكثفة يوم أمس السبت للاطمئنان على حالته الصحية بعد شكواه من إصابة عضلية قبل مباراة فريقه ضد الحزم في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وكان جوليانو قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة وأخرى في عضلات أسفل البطن مما أدى لغيابه عن مباراة الحزم والتي خسرها حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان بهدف دون رد.

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وينتظر روي فيتوريا المدير الفني للنصر تقريرًا طبيًا مفصلًا لحالة لاعبه البرازيلي الصحية وبناءً عليه سيُحدد مدى قدرته لعب مباراة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل من عدمها.

وتراجع النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمركز الخامس بعد توقف رصيده عند 7 نقاط جمعها من انتصارين على ضمك والفتح وتعادل سلبي أمام الشباب والخسارة الأخيرة أمام الحزم.