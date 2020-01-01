تحدى أصدقاءك .. أشهر 50 سؤال في كرة القدم العربية

إذا كنت تضع تحديًا للأصدقاء أو فريق كرة القدم أو مسابقة عائلية، فإن جول لديه بعض الخيارات الرائعة للاختيار من بينها، إليك 50 سؤال في كرة القدم العربية

أي وقت هو وقت مناسب لإجراء مسابقة، بل والأفضل من ذلك إذا كانت مسابقة خاصة بكرة القدم!

أجبر فيروس كورونا الملايين من الأشخاص على الجلوس بالمنزل في جميع أنحاء العالم وأصبحت الاختبارات الافتراضية مع العائلة أو الأصدقاء على تطبيقات زووم وسكايب وجوجل هانجاوت طريقة ممتعة لقضاء الوقت معًا.

لذا سواء كان ذلك تحدياً إلكترونياً، أو مسابقة على أرض الواقع، إليك 50 من أشهر أسئلة كرة القدم في العربية، سواءً خاصة بالدوري السعودي أو الدوري المصري أو حتى دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا .

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تحدى أصدقاءك .. أشهر 100 سؤال في كرة القدم

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الدوري السعودي

متى بدأ الدوري السعودي ؟ من هو هداف الدوري السعودي على مدى التاريخ؟ أول من حقق الدوري السعودي كم عدد بطولات الدوري لنادي النصر السعودي؟ كم حقق الاتحاد الدوري السعودي ؟ من هو اللاعب الوحيد الذي شارك في 19 موسم متتالي في الدوري السعودي؟ من هو المدافع الوحيد الذي حقق الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات ؟ الهلال هو أكثر فريق فاز بالدوري السعودي ، فكم مرة حمل اللقب؟ كم فريق يهبط في الدوري السعودي؟ كم جولة في الدوري السعودي ؟

الإجابات:

1976 ماجد عبد الله - 178 هدفًا النصر - 1975 9 بطولات 8 مرات محمد الشلهوب أسمة هوساوي 15 مرة 3 فرق بدايةً من موسم 2019-20 30 جولة

الدوري المصري

كم أسبوع في الدوري المصري ؟ كم عدد أهداف عماد متعب في الدوري المصري؟ كم مرة توقف الدوري المصري ؟ كم عدد مباريات الدوري المصري؟ كم مرة حصل الأهلي على الدوري المصري ؟ كم مرة حصل الزمالك على الدوري المصري؟ من هداف الدوري المصري عبر التاريخ؟ متى بدأ الدوري المصري؟ من صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري؟ من أول فريق فاز بالدوري المصري ؟

الإجابات:

34 أسبوع 28 هدفًا في 93 مباراة. 10 مرات 306 مباراة 41 مرة 12 مرة حسن الشاذلي - 176 هدفًا 1948 أيمن يونس للزمالك في السويس موسم 1990-1991 في الثانية 11. الأهلي

دوري أبطال آسيا

متى بدأ دوري أبطال آسيا ؟ كم مرة حقق نادي النصر دوري أبطال آسيا؟ كم عدد الأندية العربية التي حصلت على دوري أبطال آسيا ؟ من هو أكثر الأندية تحقيقًا للبطولات الآسيوية؟ من هي أكثر دولة حققت أنديتها دوري أبطال آسيا ؟ كم مرة فاز الهلال بدوري أبطال آسيا؟ من هو أكثر فريق فاز بدوري أبطال آسيا ؟ من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال آسيا؟ من هو أكثر فريق وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا ؟ كم مرة خسر الهلال نهائي دوري أبطال آسيا؟

الإجابات:

1967 و2002 بشكلها الحالي لم يفز به من قبل 4 أندية - الهلال، الاتحاد، السد، العين الهلال - 7 بطولات مختلفة السعودية وكوريا الجنوبية واليابان - 14 لقب لكل دولة 3 مرات الهلال وبوهانج ستيلرز - 3 مرات لكلٍ منهما لي دونج جوك - 37 هدفًا 10 مرات 4 مرات

دوري أبطال أفريقيا

كم مرة فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ؟ كم مرة فاز الزمالك بدوري أبطال أفريقيا؟ كم مرة حصل الترجى على دوري أبطال أفريقيا ؟ من صاحب هدف النادي الأهلي في مرمى الصفاقسي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006؟ كم مره وصل الزمالك لنهائي دورى أبطال أفريقيا؟ كم مرة شارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ؟ أين ستلعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020؟ كم مرة واجه الأهلي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ؟ من هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أفريقيا ؟ ما هي أكثر دولة فازت أنديتها بدوري أبطال أفريقيا؟

الإجابات:

8 مرات 5 مرات 4 مرات محمد أبو تريكة 7 مرات 31 مرة استاد جابوما في مدينة كوالا بالكاميرون 4 مرات تريزور مبوتو - 38 هدفًا مصر - 14 لقب

أسئلة متنوعة

متى بدأ الدوري الإماراتي ؟ من هو هداف الدوري الإماراتي عبر التاريخ؟ من هو أكثر فريق فاز بالدوري الإماراتي ؟ كم جولة في دوري الخليج العربي؟ ما هو الفريق الإماراتي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال آسيا ؟ من هو أول منتخب عربي شارك في كأس العالم؟ من هو أكثر لاعب عربي سجل أهداف في كأس العالم ؟ شهد كأس العالم 3 مباريات عربية خالصة في تاريخه، كان أحد المنتخبات هو أحد أطرافها في المناسبات الثلاث فمن هو؟ ما هو أفضل إنجاز للعرب في تاريخ كأس العالم ؟ كم منتخبًا عربيًا شارك في كأس العالم عبر التاريخ؟

الإجابات: