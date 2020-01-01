تحدى أصدقاءك .. أشهر 100 سؤال في كرة القدم

إذا كنت تضع تحديًا للأصدقاء أو فريق كرة القدم أو مسابقة عائلية، فإن جول لديه بعض الخيارات الرائعة للاختيار من بينها .. إليك 100 سؤال في كرة القدم

أي وقت هو وقت مناسب لإجراء مسابقة ، بل والأفضل من ذلك إذا كانت مسابقة خاصة بكرة القدم!

أجبر فيروس كورونا الملايين من الأشخاص على الإغلاق في جميع أنحاء العالم وأصبحت الاختبارات الافتراضية مع العائلة أو الأصدقاء على تطبيقات زووم وسكايب وجوجل هانجاوت طريقة ممتعة لقضاء الوقت معًا.

لذا سواء كان ذلك تحدياً إلكترونياً ، أو مسابقة كلاسيكية ، إليك ٥٠ من أفضل أسئلة مسابقة كرة القدم لاختبار حتى ألمع أدمغة كرة القدم.

المزيد من الفرق

فيفا 20 ألتميت تيم: ما هي مواعيد أبرز العروض الترويجية؟

المحتوى

الدوري الإنجليزي الممتاز

الإجابات:

ساديو ماني (دقيقتان ٥٦ ثانية لساوثامبتون ضد أستون فيلا في ٢٠١٥) جاريث باري باتريك فييرا وريتشارد دن ودنكان فيرجسون آلان شيرير ١٩٩٢-١٩٩٣ مانشستر يونايتد بيتر سيش ٢٢ بيير إميريك أوباميانج، محمد صلاح وساديو ماني شين لونج (لـ ساوثامبتون ضد واتفورد في ٢٠١٨-٢٠١٩)

كأس العالم

كانت هناك بطولتان لكأس العالم. ما اسم البطولة الاولى؟ أي بلد فاز بأول كأس عالم في عام ١٩٣٠؟ أي بلد فاز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم؟ فازت ثلاث دول بالمونديال مرتين. يمكنك تسميتهم؟ ي بلد شارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم ، لكنه لم يفز أبداً بالمنافسة؟ سيتم استضافة كأس العالم ٢٠٢٦ في ثلاث دول مختلفة. يمكنك تسميتهم؟ في أي بطولة كأس عالم سجل فيها دييغو مارادونا هدفه الشهير "باليد"؟ لرقم القياسي لأهداف كأس العالم هو ١٦ ، من سجله؟ فاز ثلاثة أشخاص بكأس العالم كلاعب ومدرب. ماريو زاجالو وديدييه ديشامب ... هل يمكنك تسمية الثالث؟ فاز لاعبان إنجليزيان بالحذاء الذهبي لكأس العالم. من هؤلاء؟

الإجابات:

كأس جول ريميه / النصر أوروجواي البرازيل الأرجنتين وفرنسا وأوروغواي هولندا الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المكسيك ١٩٨٦ ميروسلاف كلوزه فرانز بيكنباور جاري لينيكر (١٩٨٦) وهاري كين (٢٠١٨)

أسئلة كرة قدم متنوعة

من هو لاعب كرة القدم السويدي الذي أدرج بندًا في عقد الدوري الإنجليزي الذي منعه من السفر إلى الفضاء؟ أي لاعب كرة قدم حائز على جائزة الكرة الذهبية كان لديه مجرة ​​سميت باسمه في عام ٢٠١٥؟ هل يمكنك تسمية الألماني الدولي السابق الذي أصبح مصارعًا محترفًا في WWE؟ أي من اللاعبين الدوليين السابقين في إنجلترا وصل إلى المرتبة ١٢ في ترتيب الأغاني في المملكة المتحدة مع أغنية ١٩٨٧ Diamond Lights عام ١٩٨٧؟ من قام بغناء أغنية يورو ٩٦ أغنية "ثلاثة أسود" كعمل كوميدي مزدوج؟ من هو مدرب توتنهام السابق الذي تنافس في رالي داكار؟ ما هو اسم الفندق الذي عاش فيه جوزيه مورينيو عندما كان يدير مانشستر يونايتد؟ أي لقب للنادي الإسباني هو لوس كولشونيروس ، الذي يترجم إلى الإنجليزية باسم "The Mattress Makers"؟ ماهو نادي كرة القدم الذي كان صاحبه نجم الروك الإنجليزي التون جون مرتين؟ حاول رينجرز التوقيع مع أي نجم بعد أن تم تنبيه أليكس ماكليش إلى قدرته من خلال لعبة الفيديو الشهيرة Football Manager؟

الإجابات:

ستيفان شوارز كريستيانو رونالدو - Galaxy Cosmos Redshift 7 (CR7) تيم ويس كريس وادل وجلين هودل (باسم "جلين وكريس") ديفيد بادديل وفرانك سكينر أندريه فيلاز-بواس فندق لوري أتلتيكو مدريد واتفورد ليونيل ميسي

رونالدو وميسي

قضى ميسي مسيرته المهنية الكاملة في برشلونة ، ولكن ما هو فريقه عندما كان تلميذ؟ أي فريق برتغالي لعب له رونالدو قبل التوقيع مع مانشستر يونايتد؟ رونالدو مرادف للرقم ٧ ، ولكن ما هو الرقم الآخر الذي ارتداه في ريال مدريد؟ اعتزل ميسي دوليًا بشكل مشهور في أي عام قبل عكس قراره؟ رونالدو يهتف بأي كلمة عند الاحتفال بهدف؟ ارتدى ميسي الرقم ٣٠ في بداية مسيرته مع برشلونة وهو الآن رقم ١٠. ما هو الرقم الآخر الذي ارتداه للنادي؟ أي جزيرة برتغالية قبالة سواحل أفريقيا ، والتي تشترك أيضًا في اسمها مع كعكة ، يأتي منها رونالدو؟ فاز ميسي بعدد قياسي من جوائز الكرة الذهبية - كم عدد؟ ساعد رونالدو البرتغال على الفوز بالبطولة الأوروبية في أي عام؟ أي شركة ملابس رياضية ألمانية متعددة الجنسيات ميسي سفير لها؟

الإجابات:

نيولز أولد بويز سبورتنج رقم ٩ ٢٠١٦ (بعد خسارة كوبا أمريكا النهائية) "سي!" (الإسبانية بـ "نعم!") رقم ١٩ الماديرا ست جوائز بالون الذهبية ٢٠١٦ شركة اديداس

دوري أبطال أوروبا

أي ناد فاز بأكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا

من هو اللاعب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة؟

ثلاثة اشخاص فازوا بدوري ابطال اوروبا رقما قياسيا ثلاث مرات كمدير فني. من هم؟

في أي موسم تم تغيير اسم كأس أوروبا ليصبح دوري أبطال أوروبا

من هو الفريق الأول من المملكة المتحدة الذي فاز بكأس أوروبا؟

فاز فريق من رومانيا بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط. يمكنك تسميته؟

فاز ليفربول بستة دوري أبطال أوروبا ، وفاز مانشستر يونايتد بثلاثة ، لكن من هم ثالث أنجح فريق من إنجلترا في المسابقة بلقبين؟

من هو هداف دوري أبطال أوروبا في كل العصور؟

من اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

أي لاعب يحمل الرقم القياسي لمعظم ميداليات الفائزين بدوري أبطال أوروبا

الإجابات:

ريال مدريد (١٣) كلارنس سيدورف (أياكس ، ريال مدريد ، ميلان) بوب بيزلي وكارلو انشيلوتي وزين الدين زيدان ١٩٩٢-١٩٩٣ سلتيك (١٩٦٦-١٩٦٧) ستيوا بوخارست (الآن FCSB) غابة نوتنغهام (١٩٧٨-٧٩ و١٩٧٩-٨٠) كريستيانو رونالدو ايكر كاسياس (177) فرانسيسكو خينتو (ستة ألقاب مع ريال مدريد)

كأس أمم أوروبا "يورو"

متى كانت النسخة الأولى من كأس أمم أوروبا؟ من هو المنتخب الأكثر فوزًا بكأس أمم أوروبا؟ ما هو اسم كأس اليورو؟ من هو أكثر لاعب سجل في نسخة واحدة من كأس أمم أوروبا؟ من سجل الهدف الذهبي لفرنسا في إيطاليا في يورو 2000؟ من هو هداف إنجلترا في كأس أمم أوروبا؟ أي من هذه المنتخبات لم يفز بكأس أمم أوروبا من قبل: الدنمارك، بلجيكا واليونان؟ فاز منتخب الدنمارك بيورو 92 رغم فشله في الوصول من التصفيات، فمن المنتخب الذي شارك بدلاً منه؟ في أي عام زادت المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا من 16 إلى 24؟ من هو الوحيد الذي فاز بكأس أمم أوروبا كلاعب ومدرب؟

الإجابات:

1960 ألمانيا وإسبانيا هنري ديلوناي ميشيل بلاتيني في يورو 84 دافيد تريزيجيه ألان شيرار بلجيكا يوغوسلافيا يورو 2016 بيرتي فوجتس (ألمانيا الغربية 1972، ألمانيا 1996)

أسئلة صحيح أم خطأ

احتاج كريستيانو رونالدو 27 مباراة لتسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا ظهرت عبارة "بارك الحافلة" عندما اضطر جوزيه مورينيو إلى إيقاف حافلة فريق تشيلسي بعد مرض سائق الحافلة. لعب المغني في فرقة بوي باند وست لايف الآيرلندية نيكي بيرن لفريق ليدز يونايتد قبل التحول إلى الموسيقى. درب السير أليكس فيرجسون منتخب اسكتلندا. يُعرف أسطورة ليفربول كيني دالجليش باسم "كينج كيني" لأنه مرتبط بالعائلة الملكية البريطانية. سجل فرانك لامبارد أهدافًا في الدوري الإنجليزي أكثر من تييري هنري وروبي فاولر ومايكل أوين. نجم بايرن ميونخ توماس مولر هو لاعب شطرنج قوي وفاز في إحدى بطولات الشطرنج البافارية. أمضى نجم البرازيل وبرشلونة السابق رونالدينيو بعض الوقت في السجن بعد أن استخدم جواز سفر مزيف. أخذ ديفيد بيكهام دروس الباليه خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد من أجل تحسين رشاقة. رمز البرازيل بيليه لعب دور البطولة في فيلم هوليود إلى جانب مايكل كين وسيلفستر ستالون.​

الإجابات:

صحيح خطأ صحيح صحيح خطأ صحيح خطأ صحيح خطأ صحيح

الدوري الألماني والكرة الألمانية

برصيد 365 هدفاً، من يحمل الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني؟ حقق بايرن ميونخ الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الألماني، لكن هناك ناديان خلفه في الترتيب بخمسة ألقابٍ لكلٍ منهما، من هما؟ هل يمكنك تسمية أكثر لاعب شارك مع منتخب ألمانيا عبر التاريخ؟ قام يورجن كلوب بتدريب ناديين في ألمانيا، بوروسيا دورتموند و- هل يمكنك تسمية الآخر؟ العمر القياسي لأصغر مدرب في الدوري الألماني هو 28 عامًا و 205 يومًا. من كان؟ أي حيوان متواجد على شعار كولون؟ لايبزيج يعرف باسم ...؟ فازت ألمانيا بكأس العالم أربع مرات، ولكن كم مرة فعلت ذلك كدولة موحدة؟ فقط ثلاثة أندية ألمانية فازت بكأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا. من هم؟ ما هو لقب بوروسيا مونشنجلادباخ؟

الإجابات:

جيرد مولر بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند لوثار ماتيوس ماينز يوليان ناجيلسمان الجدي الريد بولز مرة واحدة (2014) بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وهامبورج المُهر

أسئلة من أنا؟

شاركت لأول مرة مع البرازيل في عام 1993 وسجلت هدفي في المباراة، ولعبت نهائي كأس العالم مرتين، ولعبت لأندية في البرازيل وإيطاليا وأنغولا وإسبانيا واليونان وأوزبكستان. لعبت في ألمانيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا، وفزت بالدوري الإيطالي وسجلت أول هدف ذهبي في تاريخ كرة القدم الدولية. لعبت في جميع درجات الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الأوروبي ، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم. كنت أول لاعب من ليفربول يفوز بالكرة الذهبية، وسجلت 40 هدفاً لمنتخب بلادي ولعبت في إنجلترا وإسبانيا. كنت في الأصل مهاجمًا قبل أن أصبح مدافعًا، ولعبت 11 موسماً للنادي نفسه قبل أن أدربه، وفزت بلقبين من الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. لعبت مع تشيلسي وقضيت بعض الوقت في الدوري التركي، وتوجت بلقب أفضل لاعب في أفريقيا أربع مرات وفزت بكأس أمم ألإريقيا مرتين. فزت بلقب الدوري في إيطاليا وألمانيا والبرتغال والنمسا، وفزت أيضًا بكأس أمم أوروبا كلاعب ومدرب. أنا المدرب الذي عين ديفيد بيكهام كقائد منتخب إنجلترا لأول مرة. فزت بكأس العالم وبطولة أوروبا على المستوى الدولي، وفزت بدوري أبطال أوروبا في مناسبتين كمدرب لفريقين مختلفين. ارتديت الأرقام 7 و 17 و 28 و 9 في مسيرتي، لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

الإجابات:

ريفالدو أوليفر بيرهوف ستيف فينان مايكل أوين يورجن كلوب صامويل إيتو جيوفاني تراباتوني بيتر تايلور يوب هاينكس كريستيانو رونالدو

أسئلة كرة قدم متنوعة

في أي دوري يعتبر مفهوم "اللاعب المحدد" ميزة؟

من المعروف أن مانشستر يونايتد يرتدي اللون الأحمر، ولكن ما هي الألوان التي ارتداها قبل اعتماد اللون الأحمر؟

أي نادٍ مرتبط بمصطلح "جالاكتيكوس"؟

من هو المدرب الذي قيل أنه أعطى اللاعبين "علاج مجفف الشعر"؟

ما النادي الذي يشار إليه أحيانًا باسم إف سي هوليوود؟

ما هو "يوم القديس توترينجهام" في كرة القدم الإنجليزية؟

بعد يوفنتوس، ميلان وإنتر، أي فريق فاز بأكثر ألقاب الدوري الإيطالي؟

في كرة القدم الإسبانية، ما هو البيشيتشي؟

في لعبة فيفا 20، يمثل فريق بيمونتي كالتشيو أي نادي حقيقي؟

أي فريق في الدوري الأمريكي يملكه ديفيد بيكهام؟

الإجابات: