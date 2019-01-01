سييرا يفرض التدريب مرتين يوميًا على لاعبي الاتحاد

فرض لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي تدريبات اليوم الكامل على اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة تطبيق فلسفة تدريبات اليوم الكامل على اللاعبين، أي إخضاعهم للتدريبات مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً.

ويعيش الاتحاد أزمة صعبة على صعيد النتائج في الدوري السعودي، إذ ما كاد الفريق يلتقط أنفاسه بتحقيق انتصارين متتاليين على الشباب والتعاون إلا وصُدم بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام الحزم في آخر جولات دوري كأس محمد بن سلمان.

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وجاء قرار المدرب التشيلي حسب المصادر الصحفية المتابعة بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، ذلك استعدادًا للمرحلة القادمة التي لا تتطلب سوى تحقيق عدد من الانتصارات المتتالية وبأداء مقنع وإلا قد يجد سييرا نفسه خارج أسوار الاتحاد.

واجتمع المدرب مع اللاعبين قبل بداية التدريبات المسائية اليوم الإثنين وشرح لهم برنامجه التدريبي خلال الفترة القادمة، وقد شهد مران اليوم تكثيفًا للتدريبات البدنية خاصة الجري حول الملعب ولمسافات متفاوتة وبسرعات متنوعة.

وشهد المران كذلك تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وأجريت لهم تدريبات خاصة على التمرير والمراوغة، واختتم التدريب بجمل تكتيكية.

وقرر النادي إقامة مباراة ودية أمام ضمك يوم السبت القادم.