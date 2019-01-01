وفاة لاعب الهلال ومنتخب السعودية السابق "عبد الله الشريدة"

توفي اليوم الإثنين لاعب القادسية والهلال ومنتخب السعودية المعتزل منذ عام 2005 "عبد الله الشريدة" إثر أزمة قلبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن في السعودية منذ قليل وفاة عبد الله الشريدة نجم القادسية والهلال والمنتخب السعودي الأسبق إثر أزمة قلبية.

ونعى نادي الهلال والعديد من الأندية السعودية الشريدة الذي وافته المنية اليوم الإثنين إثر أزمة قلبية هاجمته وهو في سيارته.

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وقدم فهد بن نافل رئيس الهلال تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي، وكذلك العديد من المسؤولين السعوديين.

وبدأ الشريدة مسيرته الكروية مع نادي القادسية الذي تدرج في جميع فئاته السنية حتى وصل الفريق الأول، قبل أن ينتقل لصفوف الهلال عام 1996 ويكتب معه تاريخًا من ذهب.

واستمر الشريدة في الهلال لمدة 10 مواسم تقريبًا شهدت تتويجه بما يقرب الـ25 بطولة محلية وخليجية وآسيوية، ويُذكر تكوينه ثنائيًا دفاعيًا صلبًا مع الزامبي ليتانا ساهم في حماية مرمى الهلال في العديد من المباريات المهمة والحاسمة.

وقد شارك اللاعب المعتزل عام 2005 في 5 مباريات دولية مع منتخب السعودية خلال الفترة من 1992 حتى 2001، حيث شارك معه في كأس القارات بالرياض عام 1992 وكأس آسيا لنفس العام في اليابان وكذلك تصفيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان.