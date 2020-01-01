ما هي أكثر الفرق التونسية تحقيقًا للألقاب؟

مع بداية موسم الكرة التونسية 2020-21، تعرف على أكثر الفرق تحقيقًا للألقاب في كل بطولة؟

انطلق الموسم الجديد 2020-21، في الكرة التونسية، قبل أسابيع لتعود معه الإثارة والمتعة من جديد، في البطولات المختلفة، سواء كان الدوري او الكأس، والسوبر، وحتى البطولات القارية.

يهيمن الترجي، شيخ الأندية التونسية، على البطولات المحلية، ويأتي خلفه العديد من الأندية القوية التي تضفي الإثارة والحماس على البطولات، مثل الإفريقي والصفاقسي والنجم الساحلي.

استهل الترجي، الموسم بتحقيق لقب السوبر، بعد الفوز على الصفاقسي، بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 20 سبتمبر الماضي.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف معًا على أكثر الأندية التونسية تحقيقًا للألقاب المختلفة.

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ما أكثر الفرق التونسية تحقيقًا للقب الدوري التونسي؟

الترجي أو فريق باب سويقة، كما يُطلق عليه عشاقه، هو الأكثر فوزًا بالدوري التونسي برصيد 30 لقبًا، كان آخرها الموسم الماضي، والذي كان أيضًا الرابع على التوالي.

ويأتي خلفه، النادي الأفريقي في المركز الثاني ومعه 13 لقبًا لبطولة الدوري، والذي كان آخر مرة له في موسم 2014-2015، ثم النجم الساحلي ومعه 10 ألقاب، كان الأخير منهم في موسم 2015-2016.

وفيما يلي جدول يوضح أكثر الفرق التونسية، حصولًا على لقب الدوري.

الترتيب النادي عدد الألقاب سنوات الإنجاز 1 الترجي 30 1941–42، 1958–59، 1959–60، 1969–70، 1974–75، 1975–76، 1981–82، 1984–85، 1987–88، 1988–89، 1990–91، 1992–93، 1993–94، 1997–98، 1998–99، 1999–00، 2000–01، 2001–02، 2002–03، 2003–04، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2011–12، 2013–14، 2016–17، 2017–18، 2018–19، 2019–20 2 الأفريقي 13 1946–47، 1947–48، 1963–64، 1966–67، 1972–73، 1973–74، 1978–79، 1979–80، 1989–90، 1991–92، 1995–96، 2007–08، 2014–15 3 النجم الساحلي 10 1949–50، 1957–58، 1962–63، 1965–66، 1971–72، 1985–86، 1986–87، 1996–97، 2006–07، 2015–16 4 الصفاقسي 8 1968–69، 1970–71، 1977–78، 1980–81، 1982–83، 1994–95، 2004–05، 2012–13 5 راسينج كلوب 7 1909–10، 1910–11، 1913–14، 1919–20، 1920–21، 1921–22، 1924–25 =6 النادي الرياضي لحمام الأنف 4 1950–51، 1953–54، 1954–55، 1955–56 =6 الملعب التونسي 4 1956–57، 1960–61، 1961–62، 1964–65 =6 النادي البنزرتي 4 1944–45، 1945–46، 1948–49، 1983–84 =6 نادي إيطاليا تونس 4 1931–32، 1934–35، 1935–36، 1936–37

ما هي أكثر الفرق التونسية تحقيقًا للقب كأس تونس؟

انطلقت بطولة كأس تونس، منذ موسم 1922، قبل الاستقلال، وحينها فاز نادي الطليعة على راسينج كلوب بهدف نظيف في المباراة النهائية.

بينما حقق الاتحاد المنستيري آخر الألقاب، والتي كانت يوم 27 سبتمبر الماضي، على حساب الترجي بهدفين دون رد، على ملعب مصطفى بن جنات.

ويعد فريق باب سويقة، هو الأكثر تحقيقًا للقب الكأس برصيد 15 نسخة، ثم الأفريقي برصيد 13 نسخة، ويعتبر النجم الساحلي أكثر فريق حقق المركز الثاني في البطولة بواقع 15 مرة، ويتصدر الأفريقي قائمة الفرق التي لعبت نهائيات إذ شاركت في النهائي 13 مرة.

وفيما يلي جدول يوضح أكثر الفرق التونسية، حصولًا على كأس تونس.

الترتيب النادي عدد الألقاب سنوات الإنجاز 1 الترجي 15 1938–39، 1956–57، 1963–64، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1988–89، 1990–91، 1996–97، 1998–99، 2005–06، 2006–07، 2007–08، 2010–11، 2015–16 2 الأفريقي 13 1964–65، 1966–67، 1967–68، 1968–69، 1969–70، 1971–72، 1972–73، 1975–76، 1991–92، 1997–98، 1999–00، 2016–17، 2017–18 3 النجم الساحلي 10 1958–59، 1962–63، 1973–74، 1974–75، 1980–81، 1982–83، 1995–96، 2011–12، 2013–14، 2014–15 4 النادي الرياضي حمام الأنف 9 1946–47، 1947–48، 1948–49، 1949–50، 1950–51، 1953–54، 1954–55، 1984–85، 2000–01 5 الملعب التونسي 6 1955–56، 1957–58، 1959–60، 1961–62، 1965–66، 2002–03 =6 المستقبل الرياضي بالمرسى 5 1960–61، 1976–77، 1983–84، 1989–90، 1993–94 =6 الصفاقسي 5 1970–71، 1994–95، 2003–04، 2008–09، 2018–19 =6 الاتحاد الرياضي التونسي 5 1929–30، 1930–31، 1932–33، 1933–34، 1934–35

ما هي أكثر الفرق التونسية تحقيقًا للقب دوري أبطال أفريقيا؟

للأندية التونسية، تاريخ طويل من النجاحات في دوري أبطال أفريقيا، وخاصة الترجي الذي حقق اللقب مرتين، ويتصدر فريق باب سويقة ترتيب الأندية التونسية في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا بأربع مرات، في السنوات 1994, 2011, 2018, 2019.

بينما حقق النجم الساحلي، اللقب مرة وحيدة في 2007، وكذلك النادي الأفريقي مرة وحيدة في عام 1991.

ما هي أكثر الفرق التونسية تحقيقًا للقب الكونفدرالية؟

تسيطر الأندية التونسية، على بطولة الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 5 ألقاب، ويعد الصفاقسي أكثر الفرق تحقيقًا للقب في تونس والقارة بشكل عام برصيد 3 مرات، في أعوام 2007, 2008, 2013.

بينما حقق النجم الساحلي اللقب مرتين في 2006، 2015، ليكون ثاني أكثر فريق في القارة، تحقيقًا للقب خلف مواطنه الصفاقسي.

وبالمسمى القديم قبل إنشاء بطولة الكونفدرالية في 2004، كان يوجد بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي، ثم تم دمجهم وإنشاء الكونفدرالية.

جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي 2020-21

وفي كأس الاتحاد الأفريقي، فاز النجم الساحلي بالبطولة ثلاث مرات في أعوام 1995، 1997، و1999، بينما فاز الصفاقسي باللقب في 1998.

بينما حققت الأندية التونسية كأس الكؤوس 4 مرات، كان للنجم الساحلي منها لقبين في 1997، 2003، والترجي في 1998، بينما سبقهم البنزرتي في 1988.

ما هي أكثر الفرق التونسية، تحقيقًا للقب السوبر الأفريقي؟

حققت الأندية التونسية، في تاريخها لقب السوبر الأفريقي 3 مرات، وكانت لصالح النجم الساحلي لقبين في أعوام 1998، 2008، ولقب وحيد للترجي في 1995.

ما هو ترتيب الفرق التونسية الأكثر حصدًا للبطولات؟

في النهاية يظهر جليًا تفوق الترجي، في عدد البطولات، المتنوعة للأندية التونسية، مع منافسة شرسة بين النجم والصفاقسي.

وفيما يلي جدول يوضح أكثر الفرق التونسية، حصدًا للبطولات بشكل عام.