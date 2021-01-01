الدوري الإنجليزي يعلن ظهور 40 حالة جديدة لفيروس كورونا

رابطة الدوري الإنجليزي تكشف موقفها من استمرار المسابقة

أزمة جديدة تواجه الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، عن 40 حالة جديدة لفيروس كورونا.

رابطة المسابقة أكدت اليوم، الثلاثاء، أن الحالات جاءت من بين اللاعبين والموظفين في الأندية، وهو أعلى رقم تم تسجيله في أسبوع واحد حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، قالت الرابطة إنها تثق تمامًا في نجاح بروتوكولات كورونا في الحفاظ على استمرارية المباريات دون توقف.

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ويأتي ذلك بسبب خضوع الأندية للاختبار بصفة مستمرة مرتين بشكل أسبوعي، لتجنب انتشار الفيروس بين اللاعبين والعاملين.

وكانت الفترة من 28 ديسمبر إلى 3 يناير، شهدت ارتفاع الحالات الإيجابية في الدوري الإنجليزي، مما أثار التكهنات حول إمكانية توقف المسابقة.

وهو ما نتج عنه تأجيل ثلاث مباريات الأسبوع الماضي، حيث تم إلغاء مواجهتي فولهام ضد توتنهام وبيرنلي، إلى جانب مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون.

وعلى جانب آخر يطمح فولهام في إقامة المباراة القادمة أمام كوينز بارك رينجرز بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت بشكل طبيعي، حتى يتجنب التأجيل وتراكم المباريات.

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جدير بالذكر أن سام ألاردايس مدرب وست بروميتش، سبق أن صرح مؤخرًا حول رغبته في توقف الدوري الإنجليزي لمدة أسبوعين، لمواجهة أزمة انتشار كورونا في إنجلترا من جديد.