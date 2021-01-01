"ليفربول لن يحقق الدوري الإنجليزي دون تعويض فان دايك"

ليفربول لا يمكنه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي دون فيرجيل فان دايك أو بديله بحسب ما يرى أسطورة الريدز.

أكد جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول المعتزل على صعوبة تحقيق الريدز للقب الدوري الإنجليزي من جديد في ظل غياب فيرجيل فان دايك وبديله.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لدخول سوق الانتقالات لضم قلب دفاع.

وقال كاراجر: "لا يمكنني أن أرى ليفربول يحقق الدوري الإنجليزي من جديد دون أن يشتري الفريق مدافع في سوق الانتقالات".

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وأضاف: "بعد مباراة إيفرتون التي أصيب فيها فان دايك قلت ذلك الأمر، الأمور ستكون صعبة للغاية لو لم يعوضوه في الفترة المقبلة".

وأردف: "حقيقة الدفع بجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع لن تفيد ثنائي الشباب المتواجد على مقاعد البدلاء وثقتهم في أنفسهم، فهذا هو ثاني لاعب وسط يشارك في ذلك المركز قبلهما".

وأنهى تصريحاته عن الخسارة: "لم أتوقع ألا أرى رد فعل لليفربول، مستوى الفريق ضعيف هذا الموسم، ولا يصنعوا الفرص حتى".

جدير بالذكر أن خسارة الأمس بهدف نظيف أمام ساوثامبتون تهدد صدارة ليفربول لجدول الترتيب في ظل مطاردة مانشستر يونايتد لهم.