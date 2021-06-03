رسميًا.. لابورتا يؤكد بقاء كومان مدربًا لبرشلونة

نبأ كان متوقعًا..

أكد رئيس برشلونة جوان لابورتا على بقاء رونالد كومان في منصب المدير الفني لبرشلونة الموسم المقبل بصورة طبيعية.

وكان مستقبل كومان محل شكوك كثيرة بعد موسم برشلونة المخيب للآمال، وارتبط النادي الكتالوني بالعديد من المدربين في مقدمتهم هانزي فليك.

لكن الأنباء الأخيرة الواردة من الصحف الإسبانية كانت تؤكد أن عجز البرسا عن الوصول إلى بديل كومان سيدفعهم في نهاية المطاف لتجديد الثقة في كومان.

ماذا تضمن إعلان بقاء كومان مدربًا لبرشلونة؟

برشلونة أصدر بيانًا رسميًا تحدث خلاله الرئيس لابورتا عن تثبيت كومان في منصبه، حيث قال "سنعطي استمرارية للعقد الحالي لرونالد كومان".

أما عن الأسباب التي دفعت الإدارة لاتخاذ هذا القرار، فقال لابورتا "نحن راضون جدًا لأن المحادثات الأخيرة أسفرت عن وحدة معايير لما يجب القيام به خلال الموسم".

لابورتا عقد اجتماعًا مع كومان في الأسبوع الماضي للحديث عن مختلف الأمور، ووفقًا للصحف فإنه طالبه بلعب كرة قدم أكثر هجومية مع تغيير طريقة اللعب لـ4-3-3.

هل يبقى كومان في منصبه لأبعد من العام المقبل؟

عقد المدرب الهولندي الحالي في كامب نو ممتد حتى صيف 2022، والأسئلة المطروحة كلها عما إذا كان سيبقى لمدة أبعد من ذلك أم لا.

مصادر جول تشير إلى أن كومان في حال أن تمكن من تقديم مستويات مميزة وقوية جدًا مع برشلونة الموسم المقبل، فستقوم إدارة لابورتا بتجديد عقده لعام آخر.

ما آخر التطورات في برشلونة هذا الصيف؟

برشلونة يقوم حاليًا بسوق انتقالات قوي للغاية يتماشى مع متطلبات رونالد كومان، حيث دعّم قلب الدفاع بالتعاقد مع إيريك جارسيا.

كما تعاقد النادي الكتالوني مع سيرخيو أجويرو، وفي الطريق لإنهاء صفقتي جورجينو فاينالدوم وكذلك ممفيس ديباي بصورة مجانية.

أما ليونيل ميسي، فهو الآخر على أعتاب تجديد عقده في كامب نو بعد التوصل إلى شبه اتفاق بين الإدارة واللاعب حول أغلب الأمور.

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