الدوري الإنجليزي يُخلَّص ريال مدريد من ماريانو دياز قريبًا

أمر مهم لريال مدريد..

دخل ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، قائمة المهاجمين الذين يحظون باهتمام وست هام يونايتد الإنجليزي، لضم أحدهم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان اسم النادي الإنجليزي قد ارتبط بالتعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد أيضًا بعدما منح المدرب زين الدين زيدان الضوء الأخضر لإمكانية رحيل المهاجم الصربي.

لا يزال دياز هو الآخر يُعاني تحت إمرة زيدان كثيرًا ونادرًا ما يشارك، والرغبة مشتركة سواءً من اللاعب أو النادي في أن تنتهي العلاقة بينهما هذا الشتاء.

المزيد من الفرق

ووفقًا لتقرير من صحيفة "دايلي ميل" فإن وست هام يضع عينه نصب دياز، الذي يتميز عن يوفيتش بأن سعره المتوقع سيكون أقل.

إذا أراد أي نادٍ شراء عقد دياز فإن عليه دفع 20 مليون جنيه استرليني فقط، فيما تبلغ قيمة يوفيتش 27 مليون جنيه استرليني، لذلك فالمفاضلة بينهما قائمة من قبل المدرب ديفيد مويس في هذه الأثناء.

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وشارك دياز البالغ من العمر 27 عامًا في 7 مباريات فقط هذا الموسم مع ريال مدريد، كما أنه لم ينجح سوى في تسجيل هدف يتيم طوالهم.

وست هام عليه المحاربة من أجل ضم دياز، فرغم الأرقام السلبية للاعب وفشله في سانتياجو برنابيو إلا أنه يحظى باهتمام عدد من الفرق الأخرى في مقدمتها ليون الفرنسي.

الجدير بالذكر أن وست هام يبحث عن مهاجم بعد تخليه عن مهاجم سيباستيان هالر إلى أياكس الهولندي في الأيام القليلة الماضية.