المتحدث الإعلامي للمنتخب الفرنسي السابق: "العنصرية السبب وراء استبعاد بنزيما من المنتخب"

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كشف المتحدث الإعلامي للمنتخب الفرنسي السابق عن الأسباب وراء استبعاد كريم بنزيما من المنتخب طوال السنوات الماضية، وأشار نحو العنصرية في اتخاذ القرار.

منذ 2015 وبنزيما لا يشارك مع الديوك الفرنسية بعد استبعاده من قبل الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشان.

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وقال فيليب تورنون، المتحدث الإعلامي السابق للمنتخب، مع "RTL": "ديشان كان غاضباً بسبب ما حدث، هو يعتقد أن هناك خطاً أحمر تم تخطيه".

وأضاف: "كانتونا لعب دوراً أيضاً، بنزيما قال إن العنصرية لعبت دوراً في القرار وهذا لن ينساه ديشان، كان بالنسبة له قول ذلك لا يحتمل".

ويشير تورنون إلى التصريحات التي أدلى بها بنزيما في 2016 للإعلام الإسباني وقال فيها إن استبعاده من أمم أوروبا سببه هو العنصرية في فرنسا.

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ميشيل مولين، المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي في الانتخابات المقبلة، تحدث عن الأمر في "لو فيجارو" وقال إنه سيجبر ديشان على إعادة بنزيما للمنتخب حال نجاحه.

وتعالت الأصوات في بعض نواحي الإعلام الفرنسي والإسباني التي تطالب بالكشف عن الأسباب وراء استبعاد بنزيما من صفوف المنتخب.