من هم أغنى ملاك الأندية في الدوري الإنجليزي؟ وما هو ترتيب مالك نيوكاسل؟

مع اقتراب صندوق الثروة السعودي براعية الأمير محمد بن سلمان من شراء النسبة الأكبر من أسهم نادي نيوكاسل، تعرف على أغنى ملاك الأندية في الدوري الإنجليزي؟

كرة القدم على مستوى النخبة هي فرصة استثمارية جذابة للمليارديرات في جميع أنحاء العالم بفضل المكانة المرتبطة بها وإمكانية تحقيق عوائد كبيرة من ورائها.

الدوري الإنجليزي الممتاز هو أغنى الدوريات في العالم، وعدد من أنديته مملوكة لرجال الأعمال المليارديرات من روسيا والصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وفيما يلي نستعرض أغنى مالكي أندية الدوري الإنجليزي...

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الشيخ منصور بن زايد | مانشستر سيتي | 20 مليار دولار

بشر مالك مانشستر سيتي الشيخ منصور بعصر ذهبي عندما اشترى النادي في عام 2008 ، وضخ الملايين في المشروع سعياً وراء مجد الدوري الإنجليزي الممتاز.

تم تكديس ثروة الإمارات من خلال صناعة النفط، لكنه نشر ثروته حول عدد من الاستثمارات المختلفة.

رومان أبراموفيتش | تشيلسي | 11.3 مليار دولار

قبل الشيخ منصور في مانشستر سيتي ، بنى رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش إمبراطورية في تشيلسي باستخدام ثروته الهائلة ، والتي حصل عليها بشكلٍ رئيسي من خلال تصنيع النفط والصلب.

بدأ استثمار الملياردير الروسي في البلوز عام 2003 وساعد في إحضار بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إلى أسود لندن.

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ستان كرونك | آرسنال | 10 مليار دولار

يمتلك الملياردير الأمريكي ستان كرونك آرسنال من خلال شركته شركة كرونك للرياضة والإعلان.

مشجعو المدفعجية ليسوا من مؤيدين مالك ناديهم، والذي يمتلك أيضًا فريق كرة القدم كولورادو رابيدز، وفريق كرة القدم الأمريكية لوس أنجلوس رامز، ودنفر ناجتس في الدوري الأميركي لكرة السلة NBA وكولورادو أفالانش في هوكي الجليد.

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عائلة أياوات سريفادهانابرابا | ليستر سيتي | 6 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة كينج باور أياوات سريفادهانابرابا هو مالك نادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد أن تولى منصبه من والده فيكاي ، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في عام 2018.

كينج باور هي شركة تايلاندية تتعامل في قطاع السوق الحرة.

جو لويس ودانييل ليفي | توتنهام | 6 مليار دولار

نادي توتنهام في شمال لندن مملوك لرجال الأعمال البريطانيين جو لويس ودانييل ليفي.

لويس هو رئيس ENIC International ومجموعة تافيستوك، التي لديها محفظة استثمارية متنوعة ، تتكون من النفط والغاز والطاقة إلى الزراعة والخدمات اللوجستية.

ليفي ، في الوقت نفسه ، مالك جزئي لشركة ENIC International وشارك في استثمارات مختلفة في كرة القدم.

ناصف ساويرس | أستون فيلا | 5.8 مليار دولار

بحسب فوربس فإن رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس حقق ثروته من المقاولات وهو واحد من أغنى الأفارقة في العالم.

شارك ساويرس في إدارة أستون فيلا في 2018 ، وتولى المسؤولية من توني شيا.

جو جوانشونج | وولفرهامبتون | 5.6 مليار دولار

نادي وولفرهامبتون مملوك لشركة التكتل الصينية فوسون إنترناشيونال ورئيسها هو جو جوتنشونج، وتقدر مواردها بحوالي 6 مليارات دولار (5 مليارات جنيه استرليني).

تعمل الشركة في عدد من القطاعات المختلفة ، بما في ذلك الأدوية والبحوث، وضخوا أموال في نادي الذئاب مما ساعدهم على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

عائلة جليزر | مانشستر يونايتد | 5 مليار دولار

سيطرت عائلة جليزر على مانشستر يونايتد في عام 2005 ، مما أثار انقسامًا حادًا داخل قاعدة مشجعي الشياطين الحمر ، والتي لا تزال هزاتها محسوسة إلى اليوم.

محفظة أعمالهم واسعة النطاق، بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية والعقارات والمصالح المصرفية وأمور أخرى.

جوشوا هاريس | كريستال بالاس | 4.3 مليار دولار

جوشوا هاريس مستثمر في الأسهم الخاصة بمؤسسات ترامب ، وهو مالك جزئي في نادي كريستال بالاس، إلى جانب ستيف باريش وديفيد بليتزر.

بالإضافة إلى النسور، يمتلك هاريس أيضًا أسهم في فريق هوكي الجليد نيو جيرسي ديفيلز، وفريق فيلادلفيا الذي يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي.

مايك أشلي | نيوكاسل | 2.8 مليار دولار

مايك أشلي أحد أكثر ملاك الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، هو الرجل الذي تقع يديه على ثروات نادي نيوكاسل.

أشلي قطب تجارة التجزئة ، يدير سلسلة الملابس الرياضية سبورتس دايركت ، لكن علاقته بمشجعي الفريق تعني أنه قد لا يكون المالك لفترة أطول، خاصةً مع اقتراب صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم النادي.

جون هنري وتوماس فيرنر | ليفربول | 2.7 مليار دولار

الملياردير الأمريكي جون هنري هو المالك الرئيسي لليفربول إلى جانب منتج التلفزيون ورجل الأعمال توم فيرنر، كما يمتلك الثنائي مجموعة فينواي الرياضية وفريق بوسطن ريد سوكس.

سيطر هنري وفيرنر على الريدز في عام 2010 وأعادوا النادي تدريجياً إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية ، وحصلوا على لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019.

فرهاد مشيري | إيفرتون | 2.4 مليار دولار

رجل الأعمال البريطاني الإيراني فرهاد مشيري هو المالك الرئيسي لإيفرتون ، بعد أن استحوذ على حصة مسيطرة في النادي عام 2016.

لقد كسب أمواله من صناعة الصلب والطاقة وكان يمتلك سابقًا أسهم في آرسنال.