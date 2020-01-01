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فيفا 20 ألتميت تيم: ما هي مواعيد أبرز العروض الترويجية؟

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Getty/Goal
تعرف على أبرز العروض الترويجية في لعبة فيفا 20 في وضع ألتميت تيم، وما هي المواعيد المقررة لانطلاقها؟ وكيف أثر فيروس كورونا على سير اللعبة..

مع كل بضعة أسابيع تقوم شركة "EA Sports " بإطلاق عروض وترقيات جديدة لبطاقات اللاعبين، العناصر، تحديات بناء القوائم والعديد من الأمور الأخرى في لعبة فيفا 20.

هذا يحتوي على عديد العروض مثل ميلاد فيفا ألتميت تيم وفريق الموسم وألتميت سكريم وغيرهم، وخلالهم توجد فرص استثنائية للترقية في اللعبة وتقوية اللاعبين.

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    في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد الترقيات والعروض في فيفا 20 ألتميت تيم..

    ما هي العروض الترويجية المقرر إصدارها للعبة فيفا 20؟

    لم يتم انطلاق حدثين من أكبر الأحداث في فيفا ألتميت تيم حتى الآن، وهما فريق الموسم و "FUTTIES " حيث لم يأتٍ موعدهما المقرر بعد.

    عادةً ما ينطلق فريق المراحل الإقصائية في فترة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وبالطبع فالتأخر حاليًا منطقي بعد تأجيل المسابقتين لأجل غير مسمى نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

    بدلًا من فريق الأسبوع، باتت فيفا الآن تنظم لقطات فريق الأسبوع فقط للتركيز وتسليط الضوء على الأداء المتميز في الماضي.

    من المتوقع أن يتمكنوا أيضًا من إنشاء عروض ترويجية جديدة أخرى في غياب كرة القدم الواقعية أو ربما إعادة الأحداث السابقة.

    متى سيظهر فريق الموسم؟

    يُعد فريق الموسم من أكبر الأحداث في لعبة فيفا، كما أنه يؤثر ويتأثر باللاعبين الأكثر ضجة وأصحاب التصنيف العالي.

    شهد يناير 2020 إطلاق فريق العام، بينما يتم إطلاق فريق الموسم كل عام في نهاية أبريل أو بدايات مايو، الآن هناك خوف من أن يتم تأجيل الإطلاق لصورة أطول بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط، وهناك بعض التوقعات بأن يتم استبداله بحدث مختلف تمامًا كما حدث لفريق الأسبوع.

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    متى يبدأ FUTTIES؟

    عادة ما يكون FUTTIES الحدث الأخير لفيفا في السنة قبل إصدار النسخة الجديدة من اللعبة، إنه يحتفل بأفضل محتوى لألتميت تيم خلال العام الماضي بالإضافة إلى توفير لاعبين جدد للمساعدة في ضخ المزيد من التنوع في قوائم اللاعبين.

    من المقرر إطلاق FUTTIES في منتصف يوليو وعادة ما يستمر لمدة شهر، في فيفا 19 تم الإطلاق في 19 يوليو ويمكن التنبؤ بأن تصل إلى فيفا 20 في الفترة بين 17 إلى 24 يوليو المقبل.

    تقويم العروض الترويجية فيفا ألتيميت تيم

    نستعرض سويًا في هذا الجدول موعد العروض الترويجية في آخر 3 نسخ من اللعبة..

    الترقية فيفا 20 فيفا 19 فيفا 18
    Summer Ones to Watch 27 سبتمبر 28 سبتمبر 29 سبتمبر
    Ultimate Scream 18 أكتوبر 19 أكتوبر 20 أكتوبر
    Path to Glory لم يتم الإطلاق لم يتم الإطلاق لم يتم الإطلاق
    Black Friday 29 نوفبمر 23 نوفمبر 25 نوفمبر
    Team of the Group Stage 6 ديسمبر 7 ديسمبر 8 ديسمبر
    FUTmas 13 ديسمبر 14 ديسمبر 15 ديسمبر
    Team of the Year 6 يناير 7 يناير 15 يناير
    Winter Transfers 15 يناير 18 يناير 10 يناير
     Future Stars 17 يناير 18 يناير لم يتم الإطلاق
    Headliners 31 يناير 1 فبراير لم يتم الإطلاق
    Winter Ones to Watch لم يتم الإطلاق 15 فبراير 2 فبراير
    Ratings Refresh 14 فبراير 15 فبراير 23 فبراير
    Shapeshifters 21 فبراير لم يتم الإطلاق لم يتم الإطلاق
    CONMEBOL 6 مارس لم يتم الإطلاق لم يتم الإطلاق
    Carniball لم يتم الإطلاق 8 ماري لم يتم الإطلاق
    Path to Glory 2 لم يتم الإطلاق لم يتم الإطلاق 9 مارس
    FUT Birthday 27 مارس 22 مارس 16 مارس
    Team of the Knockout Stage قريبًا 19 أبريل 20 أبريل
    Team of the Season قريبًا 10 أبريل 27 أبريل
    Festival of FUTball قريبًا لم يتم الإطلاق 13 يونيو
    Summer Transfers قريبًا 1 يوليو 2 يوليو
    FUTTIES قريبًا 19 يوليو 20 يوليو
    MLS All-Stars قريبًا لم يتم الإطلاق 27 يوليو

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