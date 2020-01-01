كيف سيتم تحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كورونا؟

بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أُثيرت العديد من الأسئلة حول كيفية إقرار البطل وكيف سيكون الوضع إذا تم إلغاء المسابقة؟

باتت معضلة تحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الكروي بعد تفشي فيروس كورونا الذي قد يُبخِر أحلام ليفربول في إعادة اللقب الغائب عن الأنفيلد منذ 30 عامًا.

في بداية ظهور كورونا كان القلق موجودًا ولكن مع استمرار كرة القدم لم يكن الأمر محل نقاش، قبل أن يتمدد المرض بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق ويُجبِر الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليج على إيقاف الدوري.

ورغم أن الإيقاف في بداية الأمر كان حتى بدايات أبريل، لكن عادت رابطة الدوري الإنجليزي وقررت أن تمد الإيقاف ليصبح حتى 30 أبريل، ولا أحد يعرف فقد تكون الخطوة المقبلة تأجيل جديد أو إلغاء للموسم بأسره.

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فكرة إلغاء الموسم طُرِحت من قبل نائب رئيس وست هام، حيث أراد أن يُعتبر الموسم وكأنه لم يُلعب، فكرة أيضًا أطلقها جان أولاس رئيس ليون في فرنسا، وتبدو قابلة للتطبيق إن استمر الوضع على ما هو عليه وصعب التحكم والسيطرة في انتشار كورونا.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة وبفارق يزيد عن 20 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي، وكان في حاجة إلى 6 نقاط فقط من أجل أن يُعلن تتويجه رسميًا باللقب، لكن كورونا حال دون إتمام الأمر في موعده.

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في هذا التقرير، نُجيب على السؤال المهم، كيف سيُحدد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بعد تفشي فيروس كورونا؟

ماذا يقول القانون عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تم إلغاء المسابقة؟

لم يضع القانون الإنجليزي مادة صريحة عن من يكون بطل الدوري في حال أن تم الإلغاء، ولكنه منح رابطة البريميرليج الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا في هذه اللحظة.

لذلك فيمكن القول بوضوح أن في حال اتخاذ أي قرار يُعرقل سير الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن متخذ القرار ومُحدد البطل أو آلية تحديد البطل، كل ذلك سيكون في يد الرابطة.

ويجب الإشارة إلى أن الرابطة تختلف عن الاتحاد الإنجليزي، بشكل عام الرابطة هي ممثلة من قبل أندية الدوري العشرين وتنظر في كل شؤونه فقط، بينما للاتحاد مهام أخرى تختلف كليًا عن مهام الرابطة.

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ما هي السيناريوهات المتوقعة لتحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يُدرك المسؤولون الإنجليز أن فكرة إلغاء الدوري ستتسبب في كوارث اقتصادية على جميع الأندية إن لم يكن الآن فعلى الأقل على المدى المتوسط، بالتالي فإن السعيّ الأول لهم هو أن يتم استكمال البطولة كما هي وإنهائها بأي شكل قبل 30 يونيو المقبل.

هذا هو أفضل سيناريو تحلم به الرابطة، وإن طُبِق فإن الأمور ستسير كالطبيعي، سيتم لعب التسع مباريات المتبقية ومن ثم إعلان ليفربول بطلًا للبطولة وتحديد الثلاثة فرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى وأولئك الصاعدين أيضًا.

لكن رئيس الرابطة في تصريحات له بعد أول تأجيل للدوري ألمح إلى أنه من غير المنطقي استمرار الدوري في ظل ما يحدث وفي ظل عجز الحكومات عن السيطرة عليه، مما جعله يشير إلى إمكانية إلغاء الموسم أو اتخاذ تدابير أخرى.

واحدة من التدابير التي اقترحتها الصحف هي إقامة دورة على شكل تصفيات بين ما يُطلق عليهم "الأربعة الكبار" وفي هذه الحالة ستكون المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي بشكل أو بآخر على اللقب.

من الوارد أيضًا أن تقرر الرابطة اعتبار ليفربول بطلًا باعتبار فارق النقاط، وإن كان ذلك يُرفض من قبل كثير من الأندية اعتمادًا على مبدأ تكافؤ الفرص وأن البطولة لم تحسم بصورة رسمية حتى الآن.

هل يتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز ويُلغى موسم 2019-2020؟

عندما طُرحت فكرة شبيهة لتلك في إسبانيا، كان جواب رئيس الاتحاد الإسباني قويًا وهو أن برشلونة لن يتوج بلقب الليجا لوجوده في المركز الأول قبل وقف كورونا، ولكن وضع البرسا يختلف كليًا عن ليفربول، فالفارق بين كتيبة كيكي سيتين وريال مدريد فقط نقطتين، بينما تبتعد كتيبة يورجن كلوب بالصدارة بفارق يزيد عن 20 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

في الوقت نفسه، خرج فيرجيل فان دايك وأعرب عن خيبة أمله إن تم التتويج باللقب بدون حضور جماهيري، في إشارة إلى أن النادي لن يقبل أيضًا اعتباره بطلًا وهو لم يكمل المسابقة بنسبة 100%.

في كل الأحوال، القرار سيكون بيد رابطة البريميرليج إن تم الاستقرار على إلغاء المسابقة، ولكن الأكيد أن اعتبار ليفربول بطلًا وهبوط آخر 3 إلى دوري الدرجة الأولى سيقود إلى معركة قانونية من تلك الأندية، والعكس صحيح، الأمر محير ومعقد، والأمل في أن يتم القضاء على كورونا سريعًا وعودة الحياة الكروية إلى نمطها الطبيعي.