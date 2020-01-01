نجم ليفربول السابق لا يتوقع انتقال صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد

هل يسمح ليفربول برحيل صلاح أو ماني؟

يعتقد ستيف مكمانمان لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، أنه لا توجد فرصة لرحيل ساديو ماني ومحمد صلاح عن صفوف الريدز الصيف القادم.

التكهنات بدأت في الظهور حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة، بالتعاقد مع صلاح أو ماني بالصيف، لرغبة الثنائي في تجديد صفوفهما استعداداً للموسم الجديد.

ومن جانبه يثق مكمانمان في عدم تخلي ليفربول عن أحد نجومه، لصعوبة إيجاد البديل المناسب لهما في حالة البيع.

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وقال الإنجليزي المعتزل في تصريحات صحفية:"ريال مدريد لديه إيدين هازارد وتعاقد مع رودريجو الصيف الماضي، وتعاقدوا مع رينيير في يناير، لذلك أراها مجرد شائعات".

وأضاف:"بغض النظر عن ما حدث وسيحدث في دوري الأبطال هذا الموسم، أعتقد أن الأندية الإنجليزية هي الأفضل في أوروبا وليس ريال مدريد و برشلونة ".

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وتابع:"الثنائي الإسباني يريد التعاقد مع لاعبين كبار بعد الموسم المحبط لهما هذا العام، ولكن لا أجد أي فرصة لصلاح وماني بالذهاب هناك أبداً".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 20 هدفاً مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم، مقابل 18 هدفاً لصالح ماني بقميص الريدز.