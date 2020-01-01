متى يبدأ الموسم الجديد في الدوريات الأوروبية والعربية؟

تعرف على موعد بدء وانتهاء الموسم الجديد 2020-2021 في الدوريات العربية والأوروبية؟ وكيف أثر فيروس كورونا على جداول مواعيد الدوريات في العالم؟

أحمد رضوان | تويتر

يعيش العالم فترة مضطربة في هذه الفترة في جميع المناحي الاقتصادية والحياتية، كان لها تأثير كبير على كرة القدم بالتبعية، وأدت إلى توقف عجلتها كما حدث شلل في جميع المجالات.

كانت الأمور تجري على ما يرام في عالم الساحرة المستديرة، ولم يكن أكثر المحبطين في أرجاء المعمورة يخطر بباله أن نمر بفترة مشابهة بتلك التي تزامنت مع الحرب العالمية الثانية، لكن الأسوأ الذي لم يخطر ببال بشر حدث.

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ظهر فيروس كورونا مع نهاية 2019 في الشرق الأقصى وتحديدً في الصين، وسرعان ما تفشى وفي خلال أقل من 3 أشهر حول حاية البشرية جمعاء إلى جحيم.

عاش عشاق كرة القدم في 2019-2020 موسمًا غير طبيعي بالمرة، فقد توقفت محبوبتهم عن الدوران بين أقدام اللاعبين، واستمر هذا التوقف التام بدايةً من شهر مارس ولم يعد إلا مع منتصف مايو 2020، وكانت ركلة البداية في الدوريات الكبرى من نصيب الدوري الألماني ، ثم تبعه الدوري الإسباني فالدوري الإنجليزي وأخيرًا الدوري الإيطالي .

أما في وطننا العربي الحبيب، كان أول الدوريات عودةً هو الدوري السوري، وفي انتظار شهر أغسطس الذي ستعود فيه بقية الدوريات، على رأسها الدوري السعودي والدوري المصري .

عادت الكرة كما لم نعرفها من قبل، ملاعب فارغة، قرارات جديدة استثنائية وخوف من تفشي فيروس كورونا، لكنها عادت في الأخير، واستكملت معظم بطولات الدوري في جميع أنحاء العالم وألغيت بعضها، ولعل أبرز الدوريات التي ألغيت في أوروبا الدوري الفرنسي والدوري الهولندي ، وفي وطننا العربي ألغي الدوري الإماراتي .

متى تعود الدوريات الأوروبية والعربية بعد الكورونا؟

غير المرض اللعين بالتبعية موعد سوق الانتقالات، وبالتالي تغيرت مواعيد بدء وانتهاء الدوريات في الوطن العربي وأوروبا على حدٍ سواء، فمتى يبدأ الموسم الجديد 2020-21؟

البطولات

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

ستبدأ الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا 2020-21 في 8 أغسطس 2020، وذلك بعد أن كان من المعتاد أن تبدأ في يونيو من كل عام.

أما الأدوار الأساسية لدوري الأبطال فستبدأ في 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد النهائي هو 29 مايو 2021، ورغم أن موعد النهاية لم يتغير كثيرًا إلا أن البداية متأخرة عن المعتاد ما يقرب من شهر.

بالنسبة للدوري الأوروبي ستكون بداية الأدوار التمهيدية في 20 أغسطس 2020، فيما سيبدأ دور المجموعات في 22 أكتوبر 2020، وسيكون موعد النهائي هو 26 مايو 2021.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي؟

لم يتم تحديد الموعد النهائي لبدء موسم 2020-21 من الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، لكن الموعد المبدأي هو السبت 12 سبتمبر 2020، على أن ينتهي في 16 مايو 2021.

فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وكأن جماهيره لم يكتب لهم إلا فرحةً منقوصة، فبسبب تفشي فيروس كورونا لن يكون لهم فرصة الاحتفال مع لاعبيهم بالإنجاز الكبير.

كان من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في 8 أغسطس 2020، لكن هذا أصبح من الماضي خاصةً وأن الموسم الحالي سينتهي في 26 يوليو 2020.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإسباني؟

سيبدأ الدوري الإسباني 2020-21 في نفس موعد بداية الدوري الإنجليزي ، السبت 12 سبتمبر 2020، ومن المقرر أن ينتهي في 23 مايو 2021.

في العادة تبدأ الليجا في أغسطس، ففي الموسم الماضي كانت البداية في 16 أغسطس 2019، لكن هذا الموعد تأخر حوالي شهر بسبب تغير جميع المواعيد بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ريال مدريد هو الأقرب للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، لكن برشلونة لم يستسلم بعد، ونهاية هذا الموسم تعد بموسم قوي في 2020-21، فقبل توقف الكورونا كان زملاء ميسي في الصدارة، لكنهم فقدوها بعد العودة لصالح الريال.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي؟

لن يختلف الدوري الإيطالي عن سابقيه الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ، حيث سيبدأ أيضًا في سبتمبر 2020 وسنتهي في مايو 2021 ، لكن لا توجد مواعيد محددة لبداية ونهاية الموسم الجديد من السيري آ.

عادةً ما تبدأ منافسات الكالتشيو في أغسطس حاله حال أغلب الدوريات الأوروبية، لكن بالطبع تم تأخيره بسبب تأثير فيروس كورونا على مواعيد الموسم الحالي والقادم بشكلٍ عام.

يتمنى عشاق الدوري الإيطالي أن يكون الموسم القادم مشابه لهذا الموسم من حيث قوة المنافسة على اللقب، فيوفنتوس وجد منافسين قويين على الإسكوديتو في 2019-20 هما لاتسيو وإنتر.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الألماني؟

لم يتحدد موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني حتى الآن، لكن من المتوقع أن يبدأ هو الآخر في سبتمبر 2020، على أن ينتهي في مايو 2021.

البوندسليجا هو أول الدوريات الكبرى عودةً بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالطبع هو أول دوري انتهى من بينهم، وكالعادة فاز بايرن ميونخ باللقب هذا الموسم.

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الفرنسي؟

كان الدوري الفرنسي أحد الدوريات التي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع إلغاء الموسم توج باريس سان جيرمان باللقب كما هو معتاد في السنوات الأخيرة.

رغم ذلك، لن يبدأ الليج1 في موعده المعتاد الموسم القادم، فمن المتوقع أن يبدأ في 22 أغسطس 2020 وينتهي في 23 مايو 2021 ، بعد أن اعتاد متابعوه على بدايته في بداية نفس الشهر من كل عام.

موعد بداية وانتهاء الموسم الجديد في أوروبا:

متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي؟

سيعود الدوري السعودي من التوقف بسبب فيروس كورونا في 4 أغسطس 2020 على أن تنتهي المسابقة في 9 سبتمبر 2020، وبعد هذا التاريخ بشهر تقريبًا سيبدأ الموسم الجديد.

تم تحديد يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 كموعد لبداية الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، أي بعد الموعد المعتاد لبدء المسابقة بحوالي شهرين.

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متى يبدأ الموسم الجديد من الدوري الإماراتي؟

الدوري الإماراتي هو الدوري العربي الوحيد الذي ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتم الإلغاء بدون تحديد بطل للمسابقة وتم إرجاء كل شيء للموسم القادم.

ستكون بداية الموسم الجديد من دوري الخليج العربي في 9 سبتمبر 2020، وسيبدأ كأس الخليج العربي في 3 سبتمبر 2020 .

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مواعيد بداية الموسم الجديد من الدوريات العربية: