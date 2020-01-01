رسميًا .. تحديد موعد عودة الدوري السعودي وبداية الموسم الجديد

تحدد موعد بداية الموسم الرياضي الجديد 2020\2021

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد عودة مسابقات الكرة السعودية مُجددًا وبشكل رسمي، عقب موافقة وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي.

وفي بيان رسمي أعلنت لجنة المسابقات عن موعد عودة مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وتستكمل مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم 2019\2020 بداية من يوم 4 أغسطس المُقبل، على أن تنتهي المسابقة يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

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كما تحدد موعد بداية الموسم الرياضي الجديد 2020\2021 ليكون يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020.

وعلى صعيد بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، فتقرر أن تستأنف الموسم الرياضي بداية من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، فيما تنتهي يوم الأحد 20 سبتمبر.

كما تقرر أن ينطلق الموسم الرياضي 2020\2021 بدوري الدرجة الأولى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.

وفي بيانها، وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الشكر للحكومة السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين، على ما قاموا به من إجراءات احترازية من أجل عودة النشاط الرياضي مرة أخرى الذي توقف بسبب جائحة كورونا.