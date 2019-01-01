الدوري الأوروبي| آرسنال يعود من المستايا ببطاقة النهائي

بانتظار الفائز من تشيلسي وأينتراخت فرانكفورت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب آرسنال الإنجليزي على مضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

تقدم كيفن جاميرو لأصحاب الأرض بعد تمريرة حاسمة من رودريجو مورينو في الدقيقة 11.

ولكن سريعاً استعاد آرسنال التعادل بهدف بيير ايميريك أوباميانج بعد تمريرة حاسمة من ألكساندر لاكازيت في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 39 كاد أوباميانج أن يرد الهدية للاكازيت، إلا أن كرة الأخير مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 50 أهدى لوكاس توريرا كرة الهدف الثاني للفرنسي لاكازيت، ليريح أعصاب الجانرز.

ولكن في الدقيقة 58، سجل كيفن جاميرو مرة أخرى ليعيد التعادل إلى المباراة من متابعة.

لاحقاً أرسل أينسلي ميتلاند نايلز كرة إلى أوباميانج ليسجل مجدداً في الدقيقة 69، وأخيراً أتى هنريك مخيتاريان ليصنع لأوباميانج كرة الهاتريك في الدقيقة 88.

بذلك يتأهل آرسنال إلى النهائي بعد فوزه ذهاباً 3-1، ليصبح مجموع المباراتين 7-3 لصالح الجانرز.