رسمياً .. عودة الدوري الألماني في النصف الثاني من مايو

الحياة تعود للملاعب الأوروبية من جديد

استقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على عودة الحياة مرة أخرى لكرة القدم، واستئناف الموسم الكروي 2019/2020 بعدما كان مهدداً بالإلغاء.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا بمختلف البلدان، خاصة في قارة أوروبا التي شهدت إصابة آلاف المواطنين.

ووفقاً للاجتماع الذي أجراه الاتحاد مع الحكومة، تبين عودة النشاط رسمياً بالدوري الألماني في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، دون تحديد في أي يوم حتى الآن.

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ويأتي ذلك عكس ما أشيع حول عودة النشاط في 15 مايو، حيث جاء القرار النهائي لإتاحة الوقت الكافي للاعبين، لقضاء 14 يوماً بعد العودة للتدريبات مرة أخرى، وهي فترة حضانة الفيروس المعروف بسرعة انتشاره.

ووفقاً للاتفاق بين جميع الأطراف، فالمباريات ستقام خلف الأبواب المغلقة بدون أي جمهور في موعد على الأرجح سيكون 22 مايو حتى نهاية الموسم، للحد من انتشار كورونا بين المشجعين.

أنجيلينا ميركل رئيسة الوزراء الألمانية منحت الضوء الأخضر للعودة، في انتظار اجتماع الغد لحسم الموعد المحدد لخوض مباريات البوندسليجا.

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ومن المقرر اتخاذ العديد من التدابير الصحية اللازمة في الملاعب، أهمها إجراء اختبارات كورونا للاعبين والعاملين بالأندية بشكل منتظم، وارتداء الكمامات الطبية الواقية في التدريبات.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني بـ56 نقطة، يليه بوروسيا دورتموند 51 ولايبزيج 50 بعد 25 جولة من عمر البطولة.