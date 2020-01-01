الدعيع ينافس على الأفضل في آسيا بتاريخ كأس العالم

محمد الدعيع ينافس بقوة على الأفضل في آسيا بمشاركاته بالمونديال

ينافس محمد الدعيع الحارس التاريخي للمنتخب السعودي على أفضل حارس في قارة آسيا في بطولات كأس العالم عبر التاريخ.

وأطلق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت على تشكيل قارة آسيا في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966 حتى الآن.

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وبدأ الاتحاد الآسيوي بمركز حراسة المرمى وتواجد بها محمد الدعيع الحارس التاريخي لمنتخب السعودية، حيث شارك في المونديال 4 مرات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006.

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خاض الدعيع 10 مباريات في المونديال حافظ على شباكه في لقاء واحد فقط، ونجح في التصدي لـ55 كرة ناجحة وهو بالمركز الثاني بين حراس القارة الصفراء، بنسبة تصدي 86 %.

الدعيع أكثر لاعب سعودي خوضًا للقاءات الدولية مع منتخب بلاده ب،178 مباراة وخلف أحمد حسن نجم منتخب مصر صاحب لقب عميد لاعبي العالم.

ويتواجد في التصويت مع الدعيع كلًا من لي وون جاي الكوري الجنوبي، وأيضًا إيجي كاواشيما الياباني الذي قدم مستوى رائع.